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Putin sanılan kişi aslında o değilmiş! Suikast korkusundan başvurduğu yöntem ortaya çıktı

03.04.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna işgalinde Vladimir Putin'in planlarının beklediği gibi gitmediği iddiaları günden güne güçleniyor. Bu süreçte kritik kararlara imza atmak durumunda kalan Rus lider yakın çevresi de dahil olmak üzere birçok ismin öfkesini topladı. Dahası, Putin'in can güvenliğinden her an kaygılandığı, suikast korkusuyla yaşadığı ileri sürülüyor. Dünyanın konuştuğu liderin suikasttan korunmak için başvurduğu yöntem de ortaya çıktı...

Putin sanılan kişi aslında o değilmiş! Suikast korkusundan başvurduğu yöntem ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'yı başlangıçta beklendiği kadar çabuk ele geçiremedikleri için sekiz generali görevden almıştı. Şimdi de ülkenin askeri üst düzey komutanlarının kendisini devirmek için bir darbe yapabileceğinden korkuyor. Putin ayrıca suikast korkusu nedeniyle bir de dublör kullanıyor.

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Daily Star'ın haberine göre Rus liderin, Kremlin'deki toplantılarda yerine geçen ve Putin dolaşırken tuzak olarak kullanılan bir benzeri var. Dublör, Başkanlık kompleksinde yaşayan Putin'in evini dahi paylaşıyor.

YÜRÜYÜŞLERİ BİLE AYNI

Kaynaklar, dublörün Rus liderle aynı şekilde yürümek üzere eğitildiğini bile öne sürüyor.

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Putin'in sağ kolunu sabit tutarak yürüyüşü dikkatleri çekmiş, uzmanlar bunun arkasında Putin'in KGB geçmişinin olabileceğini öne sürmüştü.

Uzmanlara göre, çok iyi derecede silah kullanabilen Putin, aldığı eğitimler sayesinde böyle bir alışkanlık kazanmış olabilir. Rus liderin sağ kolunu sabit tutmasının perde arkasında sürekli tetikte olmak var. Çünkü KGB ajanları, silahlarını göğsünün altında taşıyordu. Böylece sağ elin tabancaya daha kısa sürede ulaşması amaçlanıyor.

"BİRKAÇ AY İÇİNDE ÖLDÜĞÜNÜ DUYARSAK HİÇ ŞAŞIRMAM"

Daily Star'a konuşan bir istihbarat kaynağı şunları söyledi:

"Putin'in güvenliği konusunda paranoyak olduğunu biliyoruz ve bu hareket, ekibinin onun hayatına yönelik tehdidi ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Yakın koruma ekibi yemeğinin kontrol edildiğinden emin oluyor, onayları olmadan kimse ona yaklaşamaz. Ancak eski genelkurmay başkanları, generaller ve FSB (Federal Güvenlik Servisi) görevlileri sistemdeki zayıf noktaları bilecektir.

Önümüzdeki birkaç ay içinde Putin'in öldüğünü ve bunun nedeninin kalp krizi veya uzun süreli bir hastalık olacağını duyarsak hiç şaşırmam. Bunun bir iç darbe olduğunu kabul edeceklerinden şüpheliyim.”

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Vladimir Putin
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