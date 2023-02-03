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Putin nükleer kozunu yanından ayırmadı! 'Çeget' gün yüzüne çıktı: Suikast iddiaları konuşulurken...

03.02.2023 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Putin bir kez daha Batı'ya tüyler ürperten tehdidiyle gündeme geldi. Rus liderin gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında meşhur siyah çanta yeniden gün yüzüne çıktı. Putin'in yanından ayrılmayan nükleer çanta, daha önce de "Putin'e suikast" iddialarının gündem olduğu dönemlerde yanında görülen görülen güvenlik görevlisi tarafından taşınıyordu. Çeget, Putin'in katıldığı son anma töreninde dahi yanındaydı.

Putin nükleer kozunu yanından ayırmadı! 'Çeget' gün yüzüne çıktı: Suikast iddiaları konuşulurken...

Neredeyse 1 yıla ulaşacak Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar sıcaklığını korumaya devam ediyor. ABD ve Avrupa'dan Ukrayna'ya Leopard tanklarını da içeren silah yardımlarının savaşın akıbetini nasıl etkileyeceği merak edilirken Putin nükleer kozunu adeta elinin altında gezdirmeye devam ediyor.

ANMA ZİYARETİNDE YANINDAN AYIRMADI

The Mirror'da yer alan habere göre; Stalingrad Savaşı'nda Hitler'e karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü kutlamaları kapsamında Volgograd kentinde bir anıta çelenk bıraktı. Putin'in ziyaretinden önce kentte geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Suikast olasılığına karşı tetikte gözlemcilerin yanı sıra Putin'e eşlik eden yardımcıları iki siyah çanta taşıyordu.

ÇEGET BİR KEZ DAHA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

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"Çeget" adlı çanta nükleer çantayı taşıyan güvenlik görevlisi daha önce de Putin'e suikast iddialarının konuşulurken Putin'in yanında görülmüştü.

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PUTİN DÜĞMEYE BASABİLİR

Çeget adı, Gürcistan-Rusya sınırında yer alan Kazbek Dağı'ndan geliyor. 1980'lerde geliştirildiğinden bu yana Çeget'i Rusya Devlet Başkanı, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın kullanma yetkisi bulunuyor.

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