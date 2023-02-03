Putin nükleer kozunu yanından ayırmadı! 'Çeget' gün yüzüne çıktı: Suikast iddiaları konuşulurken...

Neredeyse 1 yıla ulaşacak Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar sıcaklığını korumaya devam ediyor. ABD ve Avrupa'dan Ukrayna'ya Leopard tanklarını da içeren silah yardımlarının savaşın akıbetini nasıl etkileyeceği merak edilirken Putin nükleer kozunu adeta elinin altında gezdirmeye devam ediyor.

ANMA ZİYARETİNDE YANINDAN AYIRMADI

The Mirror'da yer alan habere göre; Stalingrad Savaşı'nda Hitler'e karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü kutlamaları kapsamında Volgograd kentinde bir anıta çelenk bıraktı. Putin'in ziyaretinden önce kentte geniş güvenlik önlemleri alındı.

Suikast olasılığına karşı tetikte gözlemcilerin yanı sıra Putin'e eşlik eden yardımcıları iki siyah çanta taşıyordu.

ÇEGET BİR KEZ DAHA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

"Çeget" adlı çanta nükleer çantayı taşıyan güvenlik görevlisi daha önce de Putin'e suikast iddialarının konuşulurken Putin'in yanında görülmüştü.

PUTİN DÜĞMEYE BASABİLİR

Çeget adı, Gürcistan-Rusya sınırında yer alan Kazbek Dağı'ndan geliyor. 1980'lerde geliştirildiğinden bu yana Çeget'i Rusya Devlet Başkanı, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın kullanma yetkisi bulunuyor.

