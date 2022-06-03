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Putin talimat verdi! O bölgeye yağmur yağdıracak

03.06.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaz dönemlerinde Sibirya’da çıkan orman yangınlarına karşı Rusya’nın Sibirya Bölgesi’ndeki Yakutistan’da yapay yağmurlar yağdırılması emri verdi. Öte yandan Sibirya Bölgesi’nin tamamında yaz dönemi boyunca avcılığın yasaklanması kararı duyuruldu.

Putin talimat verdi! O bölgeye yağmur yağdıracak

Rusya’nın Sibirya Bölgesi’nde yaz mevsimlerinde meydana gelen yangınlara karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni talimatlar verdi. Geçtiğimiz yıl ve bu senenin ilkbahar döneminde Sibirya’da yaşanan orman yangınlarının milyonlarca hektar ormanlık alanı yok etmesi nedeniyle Sibirya Bölgesi’ndeki Yakutistan’da yapay yağmurlar oluşturulması talimatı verildi.

DENEYLER BAŞLAYACAK

Kremlin Sarayı’ndan yapılan duyuruya göre Putin, konuyla ilgili Yakutistan Bölge Başkanı Aysen Nikolayev’i görevlendirdi. Talimatta, "Rusya Federasyonu hükümeti ve Yakutistan Başkanı, Yakutistan’da orman yangınlarının oluşumuna karşı yapay yağışa neden olacak bir dizi deneyler yapılmasını sağlamalıdır" denildi.

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YASAK DA DUYURULDU

Talimatta ayrıca Sibirya Bölgesi’nin tamamında yaz dönemi boyunca avcılığın yasaklanması kararı duyuruldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Orman Bakanlığı’nın 1 Kasım tarihine kadar orman yangınlarına karşı tüm önlemleri uygulamaya geçirmesi talimatı da verildi. (İHA)

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yağmur Vladimir Putin
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