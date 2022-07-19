Queen’s Gambit’in yıldızı Anya Taylor müzisyen sevgilisi Malcolm McRae gizlice evlendi

26 yaşındaki oyuncunun, rock müzisyeni olan sevgilisi Malcolm McRae'yle ABD'deki bir mahkemede evlendiği bildirildi. Çift, ilişkilerini 9 ay önce ilan etmişti.
Bir kaynak, Taylor-Joy'un nikahtan hemen sonra, Tom Hardy'yle başrolü paylaştığı Mad Max: Fury Road filminin çekimleri için Avustralya'ya gittiğini aktardı.
Çiftin ünlü oyuncu ABD'ye döndükten sora daha büyük bir tören düzenlemeyi planladığı belirtildi.
Anya Taylor-Joy'un parmağında geçen ay beliren nişan yüzüğü, çiftin evlenecekleri söylentilerine yol açmıştı.
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