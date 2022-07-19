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  4. Queen’s Gambit’in yıldızı Anya Taylor müzisyen sevgilisi Malcolm McRae gizlice evlendi

Queen’s Gambit’in yıldızı Anya Taylor müzisyen sevgilisi Malcolm McRae gizlice evlendi

19.07.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Queen's Gambit, The Wtich ve Peaky Blinders gibi unutulmaz yapımlarla adını duyuran 26 yaşındaki yıldız Anya Taylor-Joy, müzisyen sevgilisi Malcolm McRae’yle ABD’de gizlice evlendi.

Queen’s Gambit’in yıldızı Anya Taylor müzisyen sevgilisi Malcolm McRae gizlice evlendi

26 yaşındaki oyuncunun, rock müzisyeni olan sevgilisi Malcolm McRae'yle ABD'deki bir mahkemede evlendiği bildirildi. Çift, ilişkilerini 9 ay önce ilan etmişti.

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Bir kaynak, Taylor-Joy'un nikahtan hemen sonra, Tom Hardy'yle başrolü paylaştığı Mad Max: Fury Road filminin çekimleri için Avustralya'ya gittiğini aktardı.

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Çiftin ünlü oyuncu ABD'ye döndükten sora daha büyük bir tören düzenlemeyi planladığı belirtildi.

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Anya Taylor-Joy'un parmağında geçen ay beliren nişan yüzüğü, çiftin evlenecekleri söylentilerine yol açmıştı.

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