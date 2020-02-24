Quentin Tarantino baba oldu

Yönetmen Quentin Tarantino, dün baba oldu. Çiftin sözcüsü, "Daniella ve Quentin Tarantino ilk çocuklarının doğumunu duyurmaktan dolayı çok mutlu. Erkek bebekleri 22 Şubat 2020’de dünyaya geldi" açıklamasını yaptı.

35 yaşındaki model, bebeğini Tel Aviv kentinde dünyaya getirdi. İkili, 2009 yılında Tarantino'nun 'Soysuzlar Çetesi' (Inglourious Basterds) filminin İsrail'deki tanıtımı esnasında tanışmıştı.

Yaklaşık bir yıl kadar flört eden Daniella ve Quentin Haziran 2017'de nişanlanmıştı. Quentin Tarantino ve Daniella Pick Tarantino, Kasım 2018’de de Los Angeles’ta Yahudi geleneklerine uygun bir törenle evlenmişti.



