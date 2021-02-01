Tahmin etmeniz mümkün değil! En çok ölüm hangi Quentin Tarantino filminde yaşanmıştır?

Quentin Tarantino'nun filmleri bol kan, şiddet ve ölüm içerir. Peki, bu filmler içinde en çok film Quentin Tarantino’nun hangi filminde yaşandı? Usta yönetmenin kariyeri 1992 yılında unutulmaz film Reservoir Dogs ile başladı.

Aslında yönetmenin ilk filmi 1987 yılında çektiği ve rol aldığı My Best Friend's Birthday’dir. Filmin orijinali 70 dakika olup henüz çoğaltılmadan bir yangında yanmış ve sadece 35 dakikalık lık bölümü kurtarılabilmiştir. Zaten Tarantino'nun ilk filmi Rezervuar Köpekleri olarak geçer.

Yönetmen asıl büyük çıkışını Pulp Fiction ile yaptı. Tarantino’nun en iyi filmi olarak kabul edilen ve ülkemizde Ucuz Roman adıyla gösterilen Pulp Fiction diyalogları ve kendine özgü karakterleriyle öne çıktı.

Quentin Tarantino şimdiye kadar dokuz film yaptı. (Kill Bill filmi bir olarak sayılır) Yönetmen onuncu filmden sonra emekli olacağını söylüyor. Hayranları, yönetmenin fikrinin değişmesini istese de Tarantino bu konuda çok net açıklamalarda bulundu.

EN ÇOK ÖLÜM HANGİ TARANTINO FİLMİNDE YAŞANDI?

Screenrant haberine göre; Quentin Tarantino’nun en çok ölüm yaşandığı filmi Inglourious Basterds (Soysuzlar Çetesi) Film, Brad Pitt’in canlandırdığı Aldo Rain karakterinin liderliğini yaptığı "Basterds" olarak bilinen bir grubun mümkün olduğu kadar çok Naziyi öldürmek için yola çıktığı II.Dünya Savaşı'nın alternatif bir versiyonunu anlatıyor. Soysuzlar Çetesi'nin öldürme sayısı yaklaşık 396’dır.