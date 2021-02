Quentin Tarantino dehşet verici o sahneyle gurur duyuyor

Quentin Tarantino Kuzuların Sessizliği'nin (The Silence of the Lambs) sonundan daha dehşet verici bir sahneyi yönettiğini düşünüyor. Yönetmenin cesur iddiası, yeni bir podcast kaydı esnasında geldi.

"ŞİMDİYE KADAR BAŞARDIĞIM EN İYİ ŞEYLERDEN BİRİ"

Empire'ın podcast'i için Edgar Wright'la oturduğu üç saatlik sohbet esnasında ikili sinemadaki ürkütücü sahneleri konuşuyorlardı ki Tarantino Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) filminin Spahn Çiftliği kesitini öne çıkardı.

Tarantino bunu "ben ve ekibimin şimdiye kadar başardığı en iyi şeylerden biriydi" ifadeleriyle tarif etti ve sahnenin Jonathan Demme'in 1991 tarihli korku filminin sonunda Clarice Starling'le Buffalo Bill arasındaki restleşmeden daha çok "dehşet" unsuru içerdiğini iddia etti. Yönetmen şunları söyledi:

"Gerilimle dehşet arasında fark var. Gerilim neyin gerçekleşeceğiyle ilgilidir. Dehşet neyin gerçekleşeceğini tamı tamına bildiğinizde ve bunu görmek istemediğinizde duyduğunuz korkudur. En kötü ihtimali düşünürsünüz."

Bahsi geçen Kuzuların Sessizliği kesiti "muhteşem" de olsa "bir öğesine itirazı olduğunu" söyledi.