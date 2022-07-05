Quentin Tarantino ikinci kez baba oldu

Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino, ikinci kez baba olma sevinci yaşıyor. Çektiği filmler ile dünya sinemasının tanıdığı yönetmenler arasına yerleşen 59 yaşındaki Tarantino'nun bir kızı dünyaya geldi. Quentin Tarantino'nun eşi kendisinden tam 21 yaş küçük. Tarantino'nun 38 yaşındaki eşi şarkıcılık yapıyor.

QUENTİN TARANTİNO'DAN LEONARDO DI CAPRIO AÇIKLAMASI

Tarantino ilk çocuğuna Leo ismini koymuştu. Ünlü yönetmen, çocuğuna Leo ismini koyması hakkında, "Adını neredeyse Leo koymayacaktım. Çünkü herkes Leonardo Di Caprio'dan etkilendiğimi düşünecekti" açıklamasında bulunmuştu.

