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Quentin Tarantino ikinci kez baba oldu

05.07.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk çocuğuna Leo ismini koyması ile gündem olan dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino, ikinc kez baba oldu.

Quentin Tarantino ikinci kez baba oldu

Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino, ikinci kez baba olma sevinci yaşıyor. Çektiği filmler ile dünya sinemasının tanıdığı yönetmenler arasına yerleşen 59 yaşındaki Tarantino'nun bir kızı dünyaya geldi. Quentin Tarantino'nun eşi kendisinden tam 21 yaş küçük. Tarantino'nun 38 yaşındaki eşi şarkıcılık yapıyor.

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QUENTİN TARANTİNO'DAN LEONARDO DI CAPRIO AÇIKLAMASI

Tarantino ilk çocuğuna Leo ismini koymuştu. Ünlü yönetmen, çocuğuna Leo ismini koyması hakkında, "Adını neredeyse Leo koymayacaktım. Çünkü herkes Leonardo Di Caprio'dan etkilendiğimi düşünecekti" açıklamasında bulunmuştu.

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Leonardo DiCaprio
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