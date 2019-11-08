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Rabia Naz Vatan’ın ölümünde çarpıcı detay ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 11:55 | Son Güncelleme

Giresun’un Eynesil ilçesinde 13 Nisan günü evinin önünde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede şüpheli şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın dosyasında çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Trabzon Adli Tıp’ın hazırladığı raporda, Rabia Naz’ın tırnaklarından erkek DNA’sı çıktığı öğrenildi.

Rabia Naz Vatan’ın ölümünde çarpıcı detay ortaya çıktı

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de, Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi’ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan istenilen 2 ayrı raporda, ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada ise iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulanarak, olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtilirken, soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvurulduğu açıklanmıştı.

ÇARPICI DETAY TBMM ARAŞTIRMA KOMİSYONU'NUN İLÇEDE BULUNDUĞU GÜN ORTAYA ÇIKTI

Yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de kurulan Araştırma Komisyonu’nun, Rabia Naz Vatan’ın ailesi ile görüşüp incelemelerde bulunmak için Eynesil’de bulunduğu sırada Trabzon Adli Tıp’ın hazırladığı raporda çarpıcı detayın ortaya çıktığı öğrenildi.

Trabzon Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda “Rabia Naz Vatan’a ait olduğu bildirilen örneklerden en az biri erkek birden fazla şahsa ait olabilecek DNA profili bir arada karışık elde edildi. Söz konusu karışık DNA profilinin Rabia Naz Vatan ait DNA profilini içerdiği tespit edildi” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

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