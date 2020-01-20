"Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe" filmi rekor izleyiciye ulaştı

Göbeklitepe'nin keşfiyle tarihin yeniden yazıldığını dile getiren Fidan, "Şu an Rafadan Tayfa: Göbeklitepe filmimizle de Türk sinemasında tarih yeniden yazılıyor. Filmimiz, tüm zamanların yerli, yabancı animasyon filmleri rekorunu 3 hafta 3 günde sağladı. İlk kez bir sinema filminde yer alan Göbeklitepe'nin hak ettiği bir başarı oldu. Burada bu mutluluğu bize yaşatan tüm Türkiye'ye sonsuz teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Filmin yapımcı ve yönetmeni İsmail Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşaklar arasında köprü kuran Rafadan Tayfa'nın, Göbeklitepe ile kültürlerarası bir bağ kurduğunu belirterek, "O nedenle vizyon tarihimiz olan 27 Aralık'tan itibaren büyük küçük herkes Rafadan Tayfa'yı bağrına bastı. Dördüncü haftamız olmasına rağmen tüm filmlerde hala ilk sıradayız. Türk sinema tarihinde ilk kez yaşanıyor." dedi.

- "Marifet sihirde değil, samimiyette"

İsmail Fidan, başarının sırrının samimiyette olduğunu söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Biz hep şu sloganı kullandık, marifet sihirde değil, samimiyette. Biz yola çıkarken, 'Bizi bize anlatmalıyız.' diyerek adımlar attık. Halkımız milli ve kendinden olanı her zaman takdir ediyor ve teveccüh gösteriyor. Tabii bunların yanında TRT'nin desteği çok önemli. Bizi izleyicimizle buluşturup bu sevginin oluşmasında her zaman büyük emek onların. Tanıtımda da ekibimizle TRT’nin müthiş çabası bu başarıyı getirdi. Tabii İSF STUDIOS ailesi ve ekibi aylarca gece gündüz çalışarak inanılmaz bir filme imza attı. Yine dillere destan olan, söz müziği şahsıma ait şarkımızı izleyicilerin sahiplenmesi yine başarıda önemli rol oynadı. Öyle ki şarkımız aralık ayında izlenme rekorları kırdı ve büyük, küçük herkesin diline pelesenk oldu çok kısa sürede. Çocuklarımız gerçekten müziği çok seviyor ve filmi sahipleniyor."

Rafadan Tayfa'nın 1990 öncesi çocukluğu anlattığına işaret eden Fidan, "Bu nedenle yetişkinler kendi çocukluklarını tekrar yaşıyor. Öyle ki çocuğunu bahane ederek filme gelen binlerce izleyicimiz var ve hatta Göbeklitepe filminde çocuğu olmayan birçok yetişkin tek başlarına filmimize gelip keyifli vakit geçirdi. İzleyenlerin çoğu 4 yaş civarı çocuk, 35 yaş civarı anne-baba ve 70 yaş civarı dene-nine şeklinde oluyor. Bu zamanda malum kuşaklararası iletişim oldukça açıldı ve artık anne bana yani tek kuşak bile neredeyse bir arada vakit geçiremezken Rafadan Tayfa'da üç kuşak aynı dili konuşup ortak, kaliteli, keyifli vakit geçirebiliyor. Bu bizim için çok önemli ve çok gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.