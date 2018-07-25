Rafet El Roman ile öpüştü! Kendini böyle savundu

Rafet El Roman ile görüntüleri magazin gündemine oturan genç kadın canlı yayına bağlandı, gündeme bomba gibi düştü!

"İsmini vermek istemeyen izleyici” 2.Sayfa’da Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt’a yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı!

Genç kadın öpüşme fotoğraflarına itiraz ederek "Oradaki görüntüler yalan! Ben nişanlıyım. Fotoğraf tamamen açıdan dolayı. Olaya güldük. O açıyı yakalamışlar. Yanak yanağa selamlaşırken o anda yakalamışlar. Öpüşürken, dudak dudağa yazmışlar.

Rafet Bey'in sesini çok beğenirim, o yüzden sarıldım. Yaşım 20 değil, 31 yaşındayım. Rafet'in kızları arkadaşlarım" dedi.

Müge Dağıstanlı ise açıklamaya itiraz ederek "Rafet'in dudakları senin dudaklarında; nasıl oluyor bu iş" diye sordu. İşte genç kadının verdiği yanıt:

"Tamamen açı olduğunu bilirsiniz. Biz arkadaşız. Kesinlikle samimi bir arkadaşlık yok! Nişanlım yanımda şu an. Ben zaten önceden söylemiştim..."