Rafet El Roman'ın bu karesine eski eşten yorum

Tuğba Altıntop eski eşinin 11 gün önce Bodrum'da bir genç kızla öpüşürken çekilen fotoğrafını gördü. "Rafet bu fotoğrafta öpüşmediğini iddia ediyor, ne dersiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

''BENİ DEFALARCA ALDATTI''

"Aa eski kocama bak! Öpüşmediğini mi söylemiş? Buna kim inanır? Her şey ortada. Fotoğraftaki kız benden sonraki eşi Ceren'e ne kadar benziyor. Ahh Rafet! Erkeklerin yüzde 99'u ihaneti inkar eder. Rafet de beni defalarca aldattı. Az daha aramızda şiddet olacaktı ki boşandık."

''ÖPÜŞME YOK, TAMAMEN AÇIDAN KAYNAKLI''

Rafet El Roman'la öpüşme görüntülerine itiraz eden genç kadın "Oradaki görüntüler yalan! Ben nişanlıyım. Fotoğraf tamamen açıdan dolayı. Olaya güldük. O açıyı yakalamışlar. Yanak yanağa selamlaşırken o anda yakalamışlar. Öpüşürken, dudak dudağa yazmışlar. Rafet Bey'in sesini çok beğenirim, o yüzden sarıldım. Yaşım 20 değil, 31 yaşındayım. Rafet'in kızları arkadaşlarım" demişti.

''BIÇAKLARI GÖSTERDİM'

Tuğba Altıntop 2002'de ihanet nedeniyle eşine zarar vermemek için evi hızla terk ettiğini de ilk kez itiraf etti: