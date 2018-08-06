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Rafet El Roman'ın bu karesine eski eşten yorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

Rafet El Roman'ın 1996-2003 yılları arasında evli kaldığı, 2 kızının annesi Tuğba Altıntop, teve2'deki '2. Sayfa'da şaşırtan bir yorumda bulundu

Rafet El Roman'ın bu karesine eski eşten yorum

Tuğba Altıntop eski eşinin 11 gün önce Bodrum'da bir genç kızla öpüşürken çekilen fotoğrafını gördü. "Rafet bu fotoğrafta öpüşmediğini iddia ediyor, ne dersiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

''BENİ DEFALARCA ALDATTI''
"Aa eski kocama bak! Öpüşmediğini mi söylemiş? Buna kim inanır? Her şey ortada. Fotoğraftaki kız benden sonraki eşi Ceren'e ne kadar benziyor. Ahh Rafet! Erkeklerin yüzde 99'u ihaneti inkar eder. Rafet de beni defalarca aldattı. Az daha aramızda şiddet olacaktı ki boşandık."

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''ÖPÜŞME YOK, TAMAMEN AÇIDAN KAYNAKLI''
Rafet El Roman'la öpüşme görüntülerine itiraz eden genç kadın "Oradaki görüntüler yalan! Ben nişanlıyım. Fotoğraf tamamen açıdan dolayı. Olaya güldük. O açıyı yakalamışlar. Yanak yanağa selamlaşırken o anda yakalamışlar. Öpüşürken, dudak dudağa yazmışlar. Rafet Bey'in sesini çok beğenirim, o yüzden sarıldım. Yaşım 20 değil, 31 yaşındayım. Rafet'in kızları arkadaşlarım" demişti.

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''BIÇAKLARI GÖSTERDİM'

Tuğba Altıntop 2002'de ihanet nedeniyle eşine zarar vermemek için evi hızla terk ettiğini de ilk kez itiraf etti:

"Yine bir kaçamağını yakalamıştım. Rafet ve kızımız Şevval evdeydi. Mutfafa girip evdeki tüm bıçakları aldım, yan yana dizdim. Rafet'i çağırdım. Bıçakları gösterip 'Hangisiyle bir son istersin?' dedim, kendimde değildim. Korkunçtu! Rafet korkudan kızımızı kucağına aldı ki, ona hiçbir şey yapmayayım. Zarar vermemek için evi koşarak, ağlayarak terk ettim. Kendime geldiğimde şükrettim. Psikolojim o kadar bozuldu ki, bir daha da Rafet'le bir araya gelmek istemedim."

Rafet El Roman 2014'te kendinden 20 yaş küçük olan Ceren Kalpakarslan ile evlenmiş ama mutluluğu eşinin bebek istemesi nedeniyle 2016'da son bulmuştu.

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İlk eşi Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su 20, Şevval 18 yaşında.

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