Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop estetiğin dozunu kaçırdı! Son hali görenleri şaşırttı

1996-2002 yılları arasında evli kalan Tuğba Altıntop ve Rafet El Roman çiftinin, Su ve Şevval adında 2 çocuğu bulunuyor. Rafet El Roman'dan olaylı bir şekilde boşanan Tuğba Altıntop, estetik müdahalelerle bambaşka birine dönüştü.

1976 yılında Adana'da dünyaya gelen Tuğba Altıntop, 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildi.

Türkiye güzeli seçildiği dönem ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile nikah masasına oturan Tuğba Altıntop'un evliliğine dair itirafları olay yaratmıştı.

ŞOKE EDEN YATAK İTİRAFI

Tuğba Altıntop, eşi Rafet El Roman'ın, eve gelen kadın misafirleri yatağına çağırdığını anlatarak, yaşananlardan büyük utanç duyduğunu anlatmıştı.

''KOKULAR SIKIP KOCAMI BEKLİYORDUM''

Tuğba Altıntop, Rafet El Roman'ın ilginç fantezileri olduğunu ''Ben giyinip süsleniyor, kokular sıkıp kocamı bekliyordum. O eve geliyor, 'Hadi gözünü kapa şunla bunla yattığını düşün. Beni de onla bunla hayal et' diyordu. İğrenç bunlar. Kalkıp öbür odaya gidip kapımı kilitleyip ağlıyordum.'' sözleriyle anlatmıştı.

Şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam süren Tuğba Altıntop, estetikle yıllara meydan okudu.

45 yaşındaki 2 çocuk annesi Tuğba Altıntop, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

Sosyal medyada epey aktif olan Tuğba Altıntop'un pozlarına ''Harika görünüyorsun'' ve ''Kaybettiğin kıza dön bir bak'' gibi yorumlar yapılıyor.

İşte Tuğba Altıntop'un Instagram paylaşımları...



