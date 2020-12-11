MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman: Babam müdahale etmez

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman: Babam müdahale etmez

11.12.2020 15:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, "Baban bu pozlara kızmıyor mu?" sorusuna, "Mutlaka onayını alıyorum. Babam kritik bir şey olmadığı sürece hayatımıza müdahale etmez" şeklinde yanıt verdi.

Şarkıcı Rafet El Roman'ın Tuğba Altıntop ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Su El Roman, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Su El Roman

Rafet El Roman'ın izinden giderek şarkıcı olan El Roman, "Baban bu pozlara kızmıyor mu?" sorusuna yanıt verdi.
22 yaşındaki Su El Roman, konuyla ilgili, "Mutlaka onayını alıyorum. Babam kritik bir şey olmadığı sürece hayatımıza müdahale etmez" açıklamasını yaptı.

SU EL ROMAN KİMDİR?

SU EL ROMAN KİMDİR?
Rafet El Roman ile Tuğba Altıntop'un iki kızından biri olan Su El Roman, 22 yaşındadır.
Bir dönem bikinili fotoğraflarıyla magazin gündeminde sıkça konuşulunca babası Rafet El Roman ile araları açılmıştı. 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

Daha fazla dayanamadı: Allah Allah...

Daha fazla dayanamadı: Allah Allah...

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

İlginizi Çekebilir

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Güneşlenirken kalçasını paylaşmayı ihmal etmedi

Güneşlenirken kalçasını paylaşmayı ihmal etmedi

Sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Müge Anlı'da korkunç olayda yeni gelişme! Bir başka bebeğini de doğumdan sonra...

Bebeğini tandırda yakmıştı! Diğer bebeğini...

Sermiyan Midyat'ın darp ettiği iddia edilen Sevcan Yaşar'ın darp fotoğrafları dava dosyasına girdi

Sevcan Yaşar'ın darp fotoğrafları dava dosyasına girdi

Georgia Harrison çıplak videosu Whatsapp’a düşünce sevgilisini suçlamıştı! Olay paylaşım

Çıplak videosu Whatsapp'a düşmüştü! Olay paylaşım

Hakan Taşıyan'a organ nakli: Kız kardeşinden böbrek, oğlundan karaciğer

'Kardeşi böbrek, oğlu karaciğer verecek'

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

Murat Aygen koronavirüse yakalandı

Ünlü oyucudan korkutan haber!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.