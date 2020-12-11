Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman: Babam müdahale etmez

Şarkıcı Rafet El Roman'ın Tuğba Altıntop ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Su El Roman, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Su El Roman

Rafet El Roman'ın izinden giderek şarkıcı olan El Roman, "Baban bu pozlara kızmıyor mu?" sorusuna yanıt verdi.

22 yaşındaki Su El Roman, konuyla ilgili, "Mutlaka onayını alıyorum. Babam kritik bir şey olmadığı sürece hayatımıza müdahale etmez" açıklamasını yaptı.

SU EL ROMAN KİMDİR? Rafet El Roman ile Tuğba Altıntop'un iki kızından biri olan Su El Roman, 22 yaşındadır.