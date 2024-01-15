Rafet El Roman'ın yüzündeki değişim dikkat çekti... Son hali gündem olan şarkıcıya yorum yağdı!

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Rafet El Roman bu kez son haliyle dikkat çekti. Şarkıcının yüzündeki değişim gündem oldu.

2.sayfa tarafından paylaşılan gönderinin altına yorum ve beğeni yağdı. Sosyal medya kullanıcıları son hali gündem olan şarkıcıya 'Estetik yaptırmış' ,'Çok sert ve ağır bir botoks yaptırmış' 'Var canım. O kadar belliki…Bolca germe işlemi', 'Burnunu da yapsın tam olsun' gibi yorumlar yapıldı.

Şarkıcı daha önce hakkında çıkan estetik iddialarına şu yanıtı vermişti: “Yaptırsam şu koca burnumu yaptırırım. Lanet olsun doğuştan karizmatiğim.”







