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Rafet El Roman'ın yüzündeki değişim dikkat çekti... Son hali gündem olan şarkıcıya yorum yağdı!

15.01.2024 17:11 | Son Güncelleme:
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İki kızı olan şarkıcı Rafet El Roman aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Rafet El Roman’ın yüzündeki değişim ile dikkat çekti. Son hali gündem olan şarkıcıya sosyal medyada 'Estetik yaptırmış' Çok sert ve ağır bir botoks yaptırmış' gibi yorumlar yapıldı.

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Rafet El Roman bu kez son haliyle dikkat çekti. Şarkıcının yüzündeki değişim gündem oldu.

2.sayfa tarafından paylaşılan gönderinin altına yorum ve beğeni yağdı. Sosyal medya kullanıcıları son hali gündem olan şarkıcıya 'Estetik yaptırmış' ,'Çok sert ve ağır bir botoks yaptırmış' 'Var canım. O kadar belliki…Bolca germe işlemi', 'Burnunu da yapsın tam olsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Şarkıcı daha önce hakkında çıkan estetik iddialarına şu yanıtı vermişti: “Yaptırsam şu koca burnumu yaptırırım. Lanet olsun doğuştan karizmatiğim.”

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Rafet El Roman sosyal medya
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