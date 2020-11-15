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Rafet El Roman: Ne sübyancılığım kalıyor ne sapıklığım

15.11.2020 10:09 | Son Güncelleme:
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Rafet El Roman: Ne sübyancılığım kalıyor ne sapıklığım

Şarkıcı Rafet El Roman kadın arkadaşıyla görüntülenince hemen açıklama yaptı. Rafet El Roman açıklamasında "Ne sübyancılığım kalıyor ne sapıklığım" diyerek hakkında söylenenlere isyan etti.

Rafet El Roman önceki akşam Nişantaşı’ndaki Cabbar adlı mekândaydı. Şarkıcı, yanındaki kadın arkadaşı için şunları söyledi: “Ayber Çoban benim avukatım. Ticari işlerime bakıyor. Tanıştırmayınca yanlış şeyler yazılıyor. ‘20 yaşında genç sevgilisiyle yakalandı’ diye haberler çıkınca da sosyal medyada insanlar bana demediklerini bırakmıyor. Ne sübyancılığım kalıyor ne sapıklığım.”

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Rafet El Roman, eski eşi Ceren Kaplakarslan’ın babası Atilla Kaplakaslan’ın kendisine açtığı 1 liralık dava hakkındaki soruları ise “O davaya Ayber Hanım bakmadı. Bu konular geçmişte kaldı, konuşmayalım” diyerek yanıtsız bıraktı. (Uçankuş)

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