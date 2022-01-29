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Rahatlamak için masaj salonuna giden adam masadan kalkamadı! Ölüm nedeni araştırılıyor

29.01.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’da bir masaj salonunda yaşanan olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Masajın yanında fuhuş yaptırılan merkeze giden 70 yaşındaki İngiliz adam, 39 kadının kendisine masaj yaptığı sırada hayatını kaybetti. İsmi açıklanmayan yaşlı adamın ölüm nedenin ise yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacağı açıklandı.

Rahatlamak için masaj salonuna giden adam masadan kalkamadı! Ölüm nedeni araştırılıyor

Tayland’ın Pattaya kentinde fuhuş yaptırılan bir masaj salonuna giden 70 yaşındaki İngiliz vatandaşı adamdan kötü haber geldi. 39 kadının aynı anda masaj yaptığı sırada fenalaşan adam olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

MASAJ SALONUNDA ÇALIŞANLARIN İFADESİ ALINDI

Yaşanan olayın sonrasında masaj salonunda çalışanların ifadesine başvuruldu. Yaşlı adamın masaj sırasında aniden fenalaştığını belirten bir masöz, “39 masöz olarak aynı anda masaj yapıyorduk. Ancak bir anda nefesi kesilmeye başladı. Hemen yardım çağrısında bulunduk" dedi.

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OLAY YERİ İNCELENDİ

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İhbarın üzerine masaj salonuna gelen polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda herhangi bir boğuşma ya darp izine rastlamadıklarını belirtti. Kimliği henüz bulunamayan adama otopsi yapılacak. Talihsiz adamın ölüm nedeni ise yapılan otopsi sonucunda kesinlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland
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