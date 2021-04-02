Rahatsızlığı nedeniyle tüm vücudu kıllarla kaplı olan Julia Pastrana’nın hüzünlü hikayesi

Tıbbi vakaların tanımlanamaması tarihin en büyük olaylarından biridir. Tarih sahnesinde ortaya çıkan birbirinden ilginç pek çok hastalık o dönemde yaşayan insanların toplum tarafından dışlanmasına neden olmuştur. Bunun en bilinen örneklerinden biri “Fil Adam” Joseph Merrick‘tir. Merrick ile aynı kaderi paylaşan Pastrana’nın hayatı da ne yazık ki aynı oldu. Pastrana yaşamı boyunca asla bir insan olarak görülmediği gibi bundan kazanç elde etmek isteyen kişilerin en büyük sömürü kurbanı oldu. Yaşamının dışında, öldükten sonra cesedinin bile ticarete alet edilmesi, Pastrana’nın hüzünlü hikayesini gözler önüne serdi.

Julia Pastrana 1834 yılında Meksika’nın Sinaloa eyaletinde doğdu. Hayatı yoksulluk içerisinde geçtiği için erken yaşlarda çalışmaya başladı. Julia çok erken yaşlarda çeşitli hastalık belirtileri göstermeye başladı. Bu belirtilere gittiği doktorların hiçbiri anlam veremiyordu. Ancak Pastrana ömrü boyunca bu hastalıklarla mücadele etti ve hayatı önemli ölçüde değişti.

Çok küçük yaşlardayken görülen hipertrikosiz hastalığı nedeniyle Julia Pastrana’nın yüz, göğüs ve bacaklarında anormal miktarda kıllar çıkmaya başladı. Dönemin sağlık koşulları ve benzer vakaların görülmemesi nedeniyle genç kadının hastalığına doktorlar çare bulamadı. Bir dönem, yaşadığı Sinaloa eyaletinin valisinin hizmetçisi olarak çalıştı. Dış görünüşünün eyaletin iş ve yatırım olanaklarını tehdit edebileceği düşüncesiyle vali işine son verdi. Bu işsizlik Julia’nın yeni yollar aramasına neden oldu. O dönemde insanların büyük ilgi gösterdiği sirk ve ucube gösterilerine katılmaya karar verdi.