Rahim meditasyonunu sosyal medyadan paylaşınca olay yarattı! “Vajinamla bağlantı kuruyorum”

Meditasyon genellikle rahatlamak veya kişilerin ruhsal yanlarıyla bağlantı kurmasına yardımcı olan bir teknik olarak kabul edilir. Ancak Riley Ayn isimli TikTok kullanıcısı meditasyonu bir adım öteye taşıyarak ilginç br teknik uyguladığını söyledi. Duygusallık rehberi olan Ayn, ‘rahim meditasyonu’ olarak nitelendirdiği tekniği sayesinde cinselliği bir tabu olmaktan çıkarttığını itiraf etti. Paylaşımı kısa sürede 27 binden fazla izlenmeye ulaştı.

“SESİNİ VE RUHUNU TANIYABİLİR MİSİNİZ?”

Ellerini kasıklarına ve kalçalarına götürdüğü ilginç bir teknik uyguladığı paylaşımında Ayn, “Rahminizin sesini ve ruhunu tanıyabilir misiniz? Pelvik bölgenize, cinselliğinize, sakral çakranıza ve tanrısallığınıza daha derinden bağlanmak ister misiniz? Burada çok fazla eski bilgelik var, bu sadece hatırlama meselesi. Seni anlıyorum, bu şimdiye kadarki en sevdiğim şey.” notunu ekledi.

Alışılmadık uygulama sosyal medyada gündem yaratırken kullanıcılar adeta yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bunu yapman çok güzel” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu gerçekten ilginç bir uygulama” yorumunu yaptı.