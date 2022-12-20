Sevgilisinden ayrılan kadının eski erkek arkadaşını vücudundan kovmak için yaptığı ‘rahim temizleme’ hareketi gündem oldu

Sevgilisiyle yollarını ayırdıktan sonra kendisini ve hayatını yeni bir ilişkiye hazırlamak istediğini belirten yoga eğitmeni Lakisha Corbett’in TikTok’tan yaptığı rahim temizleme ritüeli sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. 360 binden fazla beğeni toplayan gönderisinde Corbett, meditasyon yapıyormuş gibi duvara sırtını yaslayarak yere oturdu ve bacaklarını iki yana açtı. Eski sevgilisinin enerjisini vücudundan çıkartmak isteyen kadın dakikalarca oturduğu yerden ellerini rahminden dışarı doğru sürükleme hareketi yaptı.

SOSYAL MEDYA ŞAŞKINA DÖNDÜ

TikTok’ta ‘Thefreedomfairy’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın gönderisine, “Onu engelledin. Seninle gurur duyuyorum. Şimdi onu rahminden çıkartmanın zamanı geldi” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye şaşkınlıkla yaklaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderinin yorum bölümünde ritüelin işe yarayıp yaramadığını tartıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu gerçekten komik ama bunu yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bir deneyeyim” yorumunu yaptı.