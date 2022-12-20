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  4. Sevgilisinden ayrılan kadının eski erkek arkadaşını vücudundan kovmak için yaptığı ‘rahim temizleme’ hareketi gündem oldu

Sevgilisinden ayrılan kadının eski erkek arkadaşını vücudundan kovmak için yaptığı ‘rahim temizleme’ hareketi gündem oldu

20.12.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoga eğitmeni Lakisha Corbett’in TikTok’tan yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sosyal medyada 5 milyondan fazla izlenmeye ulaşan görüntülerde genç kadın eski sevgilisinin enerjisini vücudundan atmak ve onu unutmak için dakikalar süren ‘rahim temizleme’ töreni yaptı. Diğer kadınları da bu yöntemi denemeye davet eden Corbett’in gönderisi kısa sürede tepkilerin odağına yerleşti.

Sevgilisinden ayrılan kadının eski erkek arkadaşını vücudundan kovmak için yaptığı ‘rahim temizleme’ hareketi gündem oldu

Sevgilisiyle yollarını ayırdıktan sonra kendisini ve hayatını yeni bir ilişkiye hazırlamak istediğini belirten yoga eğitmeni Lakisha Corbett’in TikTok’tan yaptığı rahim temizleme ritüeli sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. 360 binden fazla beğeni toplayan gönderisinde Corbett, meditasyon yapıyormuş gibi duvara sırtını yaslayarak yere oturdu ve bacaklarını iki yana açtı. Eski sevgilisinin enerjisini vücudundan çıkartmak isteyen kadın dakikalarca oturduğu yerden ellerini rahminden dışarı doğru sürükleme hareketi yaptı.

SOSYAL MEDYA ŞAŞKINA DÖNDÜ

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TikTok’ta ‘Thefreedomfairy’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın gönderisine, “Onu engelledin. Seninle gurur duyuyorum. Şimdi onu rahminden çıkartmanın zamanı geldi” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye şaşkınlıkla yaklaştı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderinin yorum bölümünde ritüelin işe yarayıp yaramadığını tartıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu gerçekten komik ama bunu yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bir deneyeyim” yorumunu yaptı.

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