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Rahmi Özkan neden yok? Müge Anlı'dan "Rahmi Özkan öldü" haberlerine açıklama

26.04.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rahmi Özkan Müge Anlı'dan ayrıldı mı, neden yok? Müge Anlı'dan Rahmi Özkan öldü haberlerine açıklama geldi. Müge Anlı geçtiğimiz haftadan bu yana programda yer almayan Rahmi Özkan'ın durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Rahmi Özkan neden yok? Müge Anlı'dan "Rahmi Özkan öldü" haberlerine açıklama

Rahmi Özkan Müge Anlı'dan ayrıldı mı merak konusu oldu. Özkan'ın programda yer almaması ardından farklı iddialar gündeme gelmişti. Anlı o iddialara canlı yayında açıklık getirdi.

Müge Anlı bazı sitelerde yapılan "Rahmi Özkan öldü" haberlerine dair açıklama yaparak sitem etti. Anlı "Rahmi Özkan öldü mü haberleri yapılmış, kendisi gayet iyi. Yalnız hapşırsak dahi önlem alıyoruz. Kaç yaşında insan. Bu haberleri yapanların hiçbir vicdanı yok mu? Seviyoruz seni Rahmi Özkan. Gelir birkaç güne. Klimalardan sorun yaşıyor. Bağışıklığı düşük bir insanı burada tutmanın ne anlamı var" ifadelerini kullandı.

21 Nisan günü yayınlanan programda Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yayında olmamasıyla ilgili "Burnum akıyor, Rahmi Bey'i de dinlendirdik. Sen birkaç gün dinlen dedik. Ben alıştım artık, koronavirüsü gelmez diye düşünüyorum. Bendeki böyle bir ciğere neden gelsin ki?'' açıklamasını yapmıştı.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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