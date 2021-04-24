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Rahmi Özkan neden yok? Müge Anlı Rahmi Özkan sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

24.04.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rahmi Özkan'ın Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir yer almaması seyircilerin kafasında soru işaretlerine neden oldu. Avukat Rahmi Özkan'ın programdan ayrılıp ayrılmadığı soruları ise gündeme geldi. Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın programda yer almamasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Peki, Rahmi Özkan neden yok? Müge Anlı Rahmi Özkan sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

Rahmi Özkan neden yok? Müge Anlı Rahmi Özkan sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

Rahmi Özkan 3 gündür Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer almıyor. Başından bu yana programda yorumcu olarak bulunan Rahmi Özkan'ın akıbeti ile ilgili açıklama geldi. Müge Anlı sağlık sorunu yaşayan ekip arkadaşının son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

RAHMİ ÖZKAN NEDEN YOK? MÜGE ANLI RAHMİ ÖZKAN SAĞLIK DURUMU NASIL, HASTALIĞI NE?

20 Nisan günü Avukat Rahmi Özkan, ''Klimanın bana çarpmasından hastalandım. Sabaha kadar, oruç tutuyorum. İftardan sonra ilaç alıyorum. Buz gibi ter attım. Kendimi korudum.'' dedi.

21 Nisan günü Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yayında olmamasıyla ilgili '' Burnum akıyor, Rahmi Bey'i de dinlendirdik. Sen birkaç gün dinlen dedik. Ben alıştım artık, koronavirüsü gelmez diye düşünüyorum. Bendeki böyle bir ciğere neden gelsin ki?'' açıklamasını yaptı.

Rahmi Özkan neden yok? Müge Anlı Rahmi Özkan sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?

Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa‘nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi.

Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.

1963- 1965 arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. 1966 yılında hukuk fakültesinde derslerine dönerek 1969 Şubatında mezun olmuştur. 1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.Yıllar önce Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu'nun sunduğu 'Sıcağı Sıcağı'na programına konuk olarak katılan Rahmi Özkan, Serap Ezgü‘nün programında danışman olarak görev yaptı. Müge Anlı‘nın televizyonda sunduğu “Tatlı-Sert” isimli bir programının avukatlığını üstleniyor.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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