Rahmi Özkan neden yok? Müge Anlı Rahmi Özkan sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

Rahmi Özkan 3 gündür Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer almıyor. Başından bu yana programda yorumcu olarak bulunan Rahmi Özkan'ın akıbeti ile ilgili açıklama geldi. Müge Anlı sağlık sorunu yaşayan ekip arkadaşının son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

RAHMİ ÖZKAN NEDEN YOK? MÜGE ANLI RAHMİ ÖZKAN SAĞLIK DURUMU NASIL, HASTALIĞI NE?

20 Nisan günü Avukat Rahmi Özkan, ''Klimanın bana çarpmasından hastalandım. Sabaha kadar, oruç tutuyorum. İftardan sonra ilaç alıyorum. Buz gibi ter attım. Kendimi korudum.'' dedi.

21 Nisan günü Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yayında olmamasıyla ilgili '' Burnum akıyor, Rahmi Bey'i de dinlendirdik. Sen birkaç gün dinlen dedik. Ben alıştım artık, koronavirüsü gelmez diye düşünüyorum. Bendeki böyle bir ciğere neden gelsin ki?'' açıklamasını yaptı.

RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?

Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa‘nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi.

Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.