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  4. Rahmi Özkan ve Müge Anlı canlı yayında gerildi! Müge Anlı çok sinirlendi

Rahmi Özkan ve Müge Anlı canlı yayında gerildi! Müge Anlı çok sinirlendi

08.01.2021 14:07 | Son Güncelleme:
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Aleyna Çakır'ın ölüm sebebinin belli olmasının ardından Müge Anlı bu konuya yayınında yer verdi. Anlı bu karara dair hissettiklerini anlatırken Rahmi Özkan'ın sözleri ünlü sunucuyu kızdırdı. Özkan'ın açıklamaları sosyal medyada da tepki çekti.

Ümitcan Uygun tarafından darp edildiği anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır için hazırlanan adli tıp raporu yayınlandı. Çakır'ın bornoz kuşağıyla asılma sebebiyle öldüğü kesinleşti. Konu hakkında canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı içinin rahat etmediğini söyledi ve ekledi: "Bir gariplik var yani... Demek ki birileri doğru söylemiyor. DNA örneği var sperm örneği var. Ümitcan'a da sesleniyorum. O gece sen gitmedinse kim gitti? Onu söyle..."

Bu açıklamalardan sonra Rahmi Özkan da "Kamuoyu için bir delil olabilir ancak hukuk için yeterli değil, kimse Ümitcan Uygun'a %100 suçlu diyemez" dedi.

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MÜGE ANLI GERİLDİ

Rahmi Özkan'ın açıklamaları Müge Anlı'yı kızdırdı. Anlı Özkan'a "Bu kız senin yakının olsaydı böyle konuşur muydun?" diye sordu. Anlı'nın tepkisine stüdyodaki seyirciler de katıldı. Rahmi Özkan'nın sözleri sosyal medyada da tepki çekti.

Özkan "Savcı elle tutulur olayları görmeden kimsenin hürriyetinin kısıtlanmasını isteyemez" dedi.

Anlı ise "Savcı ayrı biz savcıyı konuşmuyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı Rahmi Özkan'a "Şu konunu bile şüphelisi yokken bu sizin yakınınız olsa savunmaz mıydınız? Bir kişiyi bu şekilde dövmenin cezası var mıdır" diyerek sorusunu yineledi. Özkan ise "Yok ki" dedi.

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