Rakipsiz bir tarif: Mayalandırılmış fasulye yemeği nasıl yapılır?

Kuru fasulye yemeğini istediğiniz yumuşaklık ve lezzette pişiremiyorsanız bir de bu tarifi deneyin. Yumuşacık kıvamlı olan fasulyeler un gibi dağılmıyor, tadı damak çatlatıyor!

MALZEMELER

2 su bardağı kuru fasulye

Bir adet kuru soğan

Bir adet domates

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir yemek kaşığı tereyağı

Yarım fincan sıvı yağ

Bir tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

Pul biber

100 gram pastırma

YAPILIŞI

Kuru fasulyeyi geniş ve derin bir kaba alın. Üzerine bolca soğuk su ilave edin. Suya bastığınız fasulyeleri bir gün boyunca bekletin.

Suyunu süzün ve yıkayın. Ardından fasulyeleri tencereye alın.

Üzerine tekrar bol miktarda soğuk su koyun ve haşlamaya bırakın. Kaynama işlemini orta ateşte yapmalısınız.

Fasulye kaynadıkça üzerinde biriken köpükleri temizleyin ve ocağın altını kısın.

Fasulyeler çatlamaya başlayınca ocağın altını kapatın. Tencerenin kapağını da kapattıktan sonra bir süre beklemeye bırakın.

Soğanı incecik ve küçük bir şekilde doğrayın.

Domateslerin kabuklarını soyun ve ufak ufak doğrayın.

Bastırmaları ince ve uzun bir şekilde şeritler halinde kesin.

Sıvı yağı bir tencereye alın. Ateşe koyun. Yağ ısındıktan sonra içine soğanı atıp kavurmaya başlayın.

Soğan pembeleşince içine salçaları ilave edip kavurmaya devam edin. Salçanın çiğ kalmaması için iyi bir şekilde kavrulması gerekmektedir.

Salçanın ardından pastırmayı ilave ediyoruz. Hemen peşinden domatesleri ekleyin. Tüm malzemeleri harmanlayın.

Bir çay bardağı soğuk suyu tencereye ilave edin. Ardından haşladığınız fasulyeyi suyuyla birlikte tencereye aktarın. Yaklaşık 20 dakika kaynatın.

Son olarak baharatları ve tuzunu ilave edin. Ocağın altını kapatın. Tencerenin içine şimdi de tereyağını parçalar halinde ilave edin.

Tencerenin kapağını kapatın ve yemeği yarım saat kadar dinlendirin. Afiyet olsun.

Kaynak: Ahmet Şef'in Mutfağı

