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Rakipsiz bir tarif: Mayalandırılmış fasulye yemeği nasıl yapılır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 20.11.2020 10:00 | Son Güncelleme:
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Rakipsiz bir tarif: Mayalandırılmış fasulye yemeği nasıl yapılır?

Kış sofralarının şahı kuru fasulyeyi yiyen herkesten tam not alacak şekilde hazırladık. Yanına pirinç pilavı ve turşu ile servis edeceğiniz bu enfes tarif hem lezzetli hem de sağlıklı! İşte detaylar...

Kuru fasulye yemeğini istediğiniz yumuşaklık ve lezzette pişiremiyorsanız bir de bu tarifi deneyin. Yumuşacık kıvamlı olan fasulyeler un gibi dağılmıyor, tadı damak çatlatıyor!

MALZEMELER

2 su bardağı kuru fasulye
Bir adet kuru soğan
Bir adet domates
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir yemek kaşığı tereyağı
Yarım fincan sıvı yağ
Bir tatlı kaşığı biber salçası
Tuz
Pul biber
100 gram pastırma

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YAPILIŞI

Kuru fasulyeyi geniş ve derin bir kaba alın. Üzerine bolca soğuk su ilave edin. Suya bastığınız fasulyeleri bir gün boyunca bekletin.
Suyunu süzün ve yıkayın. Ardından fasulyeleri tencereye alın.
Üzerine tekrar bol miktarda soğuk su koyun ve haşlamaya bırakın. Kaynama işlemini orta ateşte yapmalısınız.
Fasulye kaynadıkça üzerinde biriken köpükleri temizleyin ve ocağın altını kısın.
Fasulyeler çatlamaya başlayınca ocağın altını kapatın. Tencerenin kapağını da kapattıktan sonra bir süre beklemeye bırakın.
Soğanı incecik ve küçük bir şekilde doğrayın.
Domateslerin kabuklarını soyun ve ufak ufak doğrayın.
Bastırmaları ince ve uzun bir şekilde şeritler halinde kesin.
Sıvı yağı bir tencereye alın. Ateşe koyun. Yağ ısındıktan sonra içine soğanı atıp kavurmaya başlayın.
Soğan pembeleşince içine salçaları ilave edip kavurmaya devam edin. Salçanın çiğ kalmaması için iyi bir şekilde kavrulması gerekmektedir.
Salçanın ardından pastırmayı ilave ediyoruz. Hemen peşinden domatesleri ekleyin. Tüm malzemeleri harmanlayın.
Bir çay bardağı soğuk suyu tencereye ilave edin. Ardından haşladığınız fasulyeyi suyuyla birlikte tencereye aktarın. Yaklaşık 20 dakika kaynatın.
Son olarak baharatları ve tuzunu ilave edin. Ocağın altını kapatın. Tencerenin içine şimdi de tereyağını parçalar halinde ilave edin.
Tencerenin kapağını kapatın ve yemeği yarım saat kadar dinlendirin. Afiyet olsun.

Kaynak: Ahmet Şef'in Mutfağı

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