Ramazan ayında 14 asırlık ‘Mukabele’ geleneği sürdürülüyor

Ramazan ayında karşılıklı Kur’an-ı Kerim okunması olarak bilinen mukabele geleneğine 2019 Ramazan ayından bu yana tekrar başlandı. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerin kapatılması nedeniyle yapılmayan mukabele, bu yıl kısmı tedbirler çerçevesinde devam ettiriliyor. Hazreti Ömer Camii İmam Hatibi M. Emin Akan’ın tilavetiyle vatandaşların büyük bir muhabbetle takip ettiği mukabele, Ramazan ayında her gün öğle ve ikindi namazından sonra gerçekleştiriliyor. Vatandaşın ilgisiyle devam eden mukabele geleneğinde cami imam hatiplerinin tilaveti, caminin kubbesinden hoş bir seda olarak yükseliyor.

‘KUR’AN-I KERİM RAMAZAN AYINDA İNDİRİLMİŞTİR’

İHA muhabirine konuşan Camii İmam Hatibi M. Emin Akan, geçen yıl tedbirler kapsamında mukabele yapılmadığını anımsattı. Mukabelenin Peygamber Efendimizin unutulan bir sünneti olduğunu ifade eden Akan, “Korona virüs gölgesi altında geçirmiş olduğumuz Ramazan ayının İslam alemine hayırlı olmasını, insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını ve bütün Müslümanların da bundan ders almasını temenni ediyorum. Kur’an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir. Kur’an’ın inmesiyle beraber Hazreti Cebrail meleği mukabele şekliyle Hazreti Peygamberimize Kur’an okumuştur. İslam alemi içinde mukabele bu şekilde devam ediyor” dedi.