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Ramazan Bayramı kazancı gündemdeydi! Gülşen sahne tarzı yine adından söz ettirdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.04.2024 08:21
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Ünlü popçu Gülşen uzun bir sürenin ardından ilk konserini İstanbul’da verdi. Bayramın ilk günü Cahide Palazzo’da sahne alan Gülşen tarzıyla yine sosyal medyada gündem oldu.

Ramazan Bayramı kazancı gündemdeydi! Gülşen sahne tarzı yine adından söz ettirdi

Ramazan Bayramı'nda ünlü isimler sahnelerde boy gösterdi. Bayramın ilk günü Gülşen de İstanbul’da konser verdi. Cahide'de sahneye çıkan Gülşen en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

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7 milyon TL alacağı iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı yine çok şıktı.

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Sahne kostümleriyle sık sık gündem olan ve gece için mor renkte bir kostüm tercih eden şarkıcı, şıklığıyla göz doldurdu. Gülşen’in konser görüntüleri ise kendisini dinlemeye giden hayranları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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Gülşen'in tarzı yine bir kısım tarafından beğenilmezken bir kısım tarafından ise beğenildi.

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Bayramı sahnede geçirecek olan Gülşen, İstanbul konserinin ardından Antalya, Kıbrıs ve Berlin’de sahne alacak. Ünlü şarkıcının dört konserden toplamda 10 milyon TL alacağı konuşuluyor.

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