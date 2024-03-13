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    4. Ramazanda oruç tutanlara önemli uyarı! 'Sahur yaptıktan sonra bir bardak tüketin'

    Ramazanda oruç tutanlara önemli uyarı! 'Sahur yaptıktan sonra bir bardak tüketin'

    13.03.2024 10:12
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    Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin püf noktalarına değinen Diyetisyen Gülsüm Hazman, yiyeceklerin uzun süre çiğnenmesi, yavaş ve sakin yemek yenilmesi gerektiğini belirterek, sahura mutlaka kalkılması gerektiğini söyledi.

    Diyetisyen Gülsüm Hazman, Ramazan ayında oruç tutanlara tavsiyelerde bulundu. Hazman, sahura mutlaka kalkılması gerektiğini vurgulayarak, sahurda kahvaltılık tarzında hafif besinler tüketilmesini önerdi. "Ramazan ayının ilk haftası adaptasyon haftasıdır" diyen Hazman, “Kişilere genellikle sahura kalkmalarını tavsiye ediyorum. Sahurda kahvaltılık tarzında hafif besinler tüketilmesini öneririm. Özellikle haşlanmış yumurta Ramazan ayında sahur sofralarının vazgeçilmezidir. Haşlanmış yumurta, bol yeşillik, domates, salatalık, bir miktar beyaz peynir, üç dilim tam buğday ekmeği ile tabağımızı tamamlayabiliriz. Tabağımıza ek olarak kuru kayısı ve hurma eklersek tokluk sürecimiz uzayacaktır” ifadelerini kullandı.

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    "YEMEK BAŞINA OTURULDUĞUNDA YEMEKLER DAHA YAVAŞ, SAKİN YENİLMELİ"

    Sahur yaptıktan sonra bir bardak ayran tüketilmesinin gün içerisinde hem daha zinde tutacağını hem de tokluk hissi sağlayacağını belirten Hazman, “Sahurda maksimum üç bardak su tüketilmeli. Sahurdan önce bir bardak, sahur esnasında ve sonrasında birer bardak su içilmeli. İftarda ise orucu bir bardak su ve bir tane hurmayla açmalıyız. Ardından bir kâse çorba içip 5-10 dakika ara vermeliyiz. Eğer bu ara verilmezse hazımsızlık ve şişkinlik yaşanabilir. Özellikle Ramazan’ın ilk haftası bu problemlerle karşılaşmak istemeyenler yemek arasını mutlaka vermeli. Aranın ardından yemek başına oturulduğunda yemekler daha yavaş, sakin yenilmeli” dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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