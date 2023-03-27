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Ramazanın vazgeçilmezi tulumba tarifi! Hakiki tulumba tatlısı nasıl yapılır?

27.03.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazanda iftardan sonra hangi tatlı yenilir diye sorulduğunda ilk akla gelen tulumba tatlısı oluyor. Diğer tatlılara göre çok daha uygun fiyatlı olan bu eşsiz lezzet sevilerek tüketiliyor. Evde hakiki tulumba tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız aşağıdaki tulumba tarifini denemelisiniz.

Ramazanın vazgeçilmezi tulumba tarifi! Hakiki tulumba tatlısı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 911kal

Tulumba tatlısı ramazan ayının en çok tercih edilen tatlıları arasında yer alıyor. Dışı çıtır çıtır olan bu enfes tatlının yapımı oldukça basit. Evde yapılan tulumba tatlısının tadına doyum olmuyor.

MALZEMELER

  • 2 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2,5 su bardağı un
  • 3 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı irmik
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • Şerbeti için:
  • 2 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • Kızartmak için:
  • 3 su bardağı ayçiçek yağı

TARİF

  • Tatlının şerbetini hazırlamak için; su ve toz şekeri karıştırdıktan sonra orta ateşte 10- 15 dakika kadar kaynatın. Limon suyunu da ekledikten sonra ocaktan alın ve bir kenarda bekletin.
  • Bir tencerede su, toz şeker, tuz ve tereyağını karıştırıp kaynatın.
  • Üzerine unu ilave edip sürekli olarak karıştırın ve toparlanan sert ve yapışkan bir hamur elde edin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
  • Ilınan hamura tek tek yumurtaları kırın ve karıştırarak hamura yedirin. İrmik ve nişastayı da hamura karıştırın.
  • Yaklaşık 2-3 cm. kalınlığında yıldız ucun takılı olduğu krema sıkma torbasına soğuyan hamuru alın.
  • Ayçiçek yağını derin bir tencereye alın .Kızgın olmayan yağa hamurdan yaklaşık 5 cm. büyüklüğünde parçalar sıkın ve renk alana kadar kızarmalarını sağlayın. Hamuru yağa atarken yağın soğuk olması oldukça önemli.
  • Kızaran tatlıları bekletmeden soğuk şerbete aktarın. Şerbetini çekmesi için beklettikten sonra servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

AFİYET OLSUN!

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