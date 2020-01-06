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  4. Ramo 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı!

Ramo 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı!

DİZİ HABERLERİ  | 06.01.2020 22:43 | Son Güncelleme

Show TV'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Ramo'nun 1. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo'nun yayın tarihi de açıklandı. Bir başkaldırı hikayesinin ekseninde dönen Ramo’nun fragmanları ve konusu akıllara Çukur dizisini getirdi. Peki Ramo dizisi ne zaman başlayacak? İşte Ramo 1. bölüm fragmanı, konusu ve oyuncu kadrosu.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği, Show TV’nin hikayesiyle merak uyandıran yeni dizisi Ramo ekrana gelmek için gün sayıyor. Ramo ekran serüvenine 14 Ocak Salı başlıyor. Ramo'nun 1. bölümünden çarpıcı bir fragman da yayınlandı.

Show TV’nin yeni dizisi Ramo’nun aksiyon ve duygusal sahnelerle örülü tanıtımı izleyenlerden tam not aldı. Ramo’nun heyecan dolu anları, Selda Bağcan’ın seslendirdiği “Adaletin bu mu dünya?” şarkısı eşliğinde yayınlandı.

RAMO KONUSU NEDİR?

Haksızlığa karşı baş kaldıran ve sevgiyi her şeyin önüne koyan Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmanın ekrana geleceği Ramo, merak uyandıran hikayesiyle ekran yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor.

Ramo (3)

Ramo 14 Ocak Salı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!
Ramo (5)

RAMO DİZİSİ OYUNCULAR KİMLER?

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo (4)

RAMO NEREDE ÇEKİLİYOR?

Murat Yıldırım'ın iddialı dizisi Ramo, Adana'daki belirli mahallelerde çekiliyor.

Ramo (5)

Ramo (4)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iki ay oynar, 8. bölümde final yapar.
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