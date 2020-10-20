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Ramo 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sibel ve Ramo barıştı mı? Ramo 16. son bölümde neler oldu?

20.10.2020 23:02 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Ramo dizisinin 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo'nun yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Ramo ve Sibel'in yan yana olduğu anların dikkat çektiği fragmanda akıllara 'Ramo ve Sibel barıştı mı?' sorusu geliyor. İşte Ramo 17. yeni bölüm fragmanı.

Murat Yıldırım, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Esra Bilgiç ve İdil Fırat'ın başrollerde oynadığı Ramo'nun 23 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek olan 17. bölümünden 2. fragman yayınlandı.

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RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kürşat'ın paralarını almayı başaran Ramo'yu ve ailesini büyük bir tehlike bekliyordu. Kürşat büyük bir öfkeyle Ramo ve ailesinin peşine düştü. Ramo'nun ailesini bu beladan kurtarması için zamanı kısıtlıydı.

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Kürşat, tüm gücüyle Ramo'yu ararken Ramo'nun kağıt toplayıcılarının mekanında olduğu haberi gelince adamları hemen harekete geçti. Ramo'nun hayatını kurtaran ise bir kez daha Nehir oldu.
Ramo (3)

Kürşat, tüm İstanbul'da aradığı Ramo'yu hiç beklemediği bir anda karşısında buldu. Ramo, Kürşat'a her şeyi Cihangir'in yaptırdığını ve paralarını yakmadığını söyledi.

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Ramo'nun bu cesur hamlesi Cihangir'in hiç beklemediği bir şeydi. Tüm söylediklerinin doğru olduğunu ispatlayan Ramo böylelikle Kürşat'ı kendi tarafına çekmeyi başardı. Üstelik onunla birlikte masada oturan diğer ortaklar da artık Cihangir'e karşı olacaktı.

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İstanbul'da başlayacak savaşın fitilini ateşleyen Ramo, paralarını Kürşat'a geri vermenin karşılığında Cihangir'in nasıl kara para akladığını da öğrendi. Tam bu anlarda ise beklenmedik bir saldırı her şeyi alt üst etti. Doğu ve adamları, Kürşat'ı öldürdü. Yapılan saldırıda Ramo vurulurken, Hasan'ı da adamlar zorla götürdü. Çatışmanın yaşandığı final anlarında gerilim giderek tırmanırken "Ramo ve Hasan nasıl kurtulacak?" sorusu şimdiden büyük merak konusu oldu.
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Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

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Ramo, 23 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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