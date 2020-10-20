Ramo 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sibel ve Ramo barıştı mı? Ramo 16. son bölümde neler oldu?

Murat Yıldırım, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Esra Bilgiç ve İdil Fırat'ın başrollerde oynadığı Ramo'nun 23 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek olan 17. bölümünden 2. fragman yayınlandı.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kürşat'ın paralarını almayı başaran Ramo'yu ve ailesini büyük bir tehlike bekliyordu. Kürşat büyük bir öfkeyle Ramo ve ailesinin peşine düştü. Ramo'nun ailesini bu beladan kurtarması için zamanı kısıtlıydı.

Kürşat, tüm gücüyle Ramo'yu ararken Ramo'nun kağıt toplayıcılarının mekanında olduğu haberi gelince adamları hemen harekete geçti. Ramo'nun hayatını kurtaran ise bir kez daha Nehir oldu.



Kürşat, tüm İstanbul'da aradığı Ramo'yu hiç beklemediği bir anda karşısında buldu. Ramo, Kürşat'a her şeyi Cihangir'in yaptırdığını ve paralarını yakmadığını söyledi.

Ramo'nun bu cesur hamlesi Cihangir'in hiç beklemediği bir şeydi. Tüm söylediklerinin doğru olduğunu ispatlayan Ramo böylelikle Kürşat'ı kendi tarafına çekmeyi başardı. Üstelik onunla birlikte masada oturan diğer ortaklar da artık Cihangir'e karşı olacaktı.