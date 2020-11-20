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Ramo 21. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Ramo'ya sürpriz teklif: Serden geçerek savaş

20.11.2020 00:41 | Son Güncelleme:
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Ramo dizisinin 21. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Murat Yıldırım'ın başrol oynadığı Ramo'nın yeni bölüm fragmanında, Ramo'nun aldığı teklif herkesi şaşırtıyor. Ramo'nun karşısına çıkanlar, "Düşman eskisinden çok daha tehlikeli. Onunla baş etmenin tek yolu bizim gibi serden geçerek savaşmak" diyerek kendileri gibi vatan için savaşmasını istiyorlar. İşte Ramo 21. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Show'nin Ay Yapm imzalı sevilen dizisi Ramo, 20 Kasım Cuma akşamı 21. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener'in başrollerde oynadığı Ramo'nun yeni bölümünde hikaye artık bambaşka bir yöne gideek. Ramo'nun aldığı teklifin herkesi şaşırttığı tanıtımda gireceği tehlikeli yolda nelerle karşılaşacağı merakla bekleniyor.

Ramo (1)

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo, bütün ailesinin öldürüldüğünü düşünüyordur ve hiç bilmediği bir yerde kendine gelmiştir.

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Karşısına çıkan adamlar ise Ramo’dan ailesi karşılığında hiç beklemediği bir şey isterler; birini öldürmek. Oysa Ramo kiralık katil değildir. Diğer yandan Cihangir ve adamları Ramo’nun peşindedir.

Ramo (4)

Ramo, bir yandan canını kurtarmaya çalışırken bir yandan da ailesini ve abisi Hasan’ı kurtarmaya çalışıyordur.

Twitter 7,5 saat Ramo'yu konuştuTwitter 7,5 saat Ramo'yu konuştu

Hiç beklemediği bir anda Sibel de ailesini ve Hasan’ı kurtarmak isteyen Ramo’ya açıktan yardım etmeye başlar.

Ramo (2)

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo (5)
Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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