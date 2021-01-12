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Ramo 28. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı! Ramo'yu öldürmek isteyen Cihangir'e büyük şok

12.01.2021 22:41 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun 28. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Murat Yıldırım'ın başrollerde oynadığı Ramo'nun yeni bölümünde Irak'taki görevinden dönen Ramo büyük bir sürprizle karşılaşıyor. Ramo ve Cihangir'in karşı karşıya olduğu gerilim dolu tanıtımda Ramo'nun işini bitirmek için hamle yapan Cihangir şoke oluyor. Peki Ramo yeni bölümde neler olacak?

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener'in paylaştığı Ramo dizisinin 15 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan 28. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Ramo (1)

RAMO’DA NELER OLACAK?

Ramo, cehennemden sağ salim çıkıp, Irak’taki görevini bitirerek evine döndüğünde büyük bir sürprizle karşılaşır. Sibel, Ramo’nun öldüğünü düşündüğü için Cihangir’i öldürmeye gitmiştir. Ramo, Cihangir’in evinden Sibel’i kurtarmaya gittiğinde Cihangir, Ramo ile Sibel arasındaki ilişkiyi çoktan öğrenmiştir. İkisi de ölecektir. Ramo, Cihangir’in elinden kurtarmayı başarır ama kimliği belirsiz kişiler tarafından Sibel ve Nehir’in kaçırılmasına da engel olamaz. Bu gizemli düşmanın elinden Sibel ve Nehir’i sağ salim kurtarabilmek için Ramo ve Cihangir işbirliği yapmak zorunda kalır.
Ramo (2)
Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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