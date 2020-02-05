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Ramo 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ceyhan ve Ramo'nun büyük kapışması! Ramo 4. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 05.02.2020 02:20 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun 5. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo'nun yeni bölümünde, Hasan’ın düştüğü tuzaktan kurtulup kurtulamayacağı merakla bekleniyor. Ramo ise Ceyhan’ı ailesinden uzak durması için sert bir dille uyarıyor. Neco’ya sıkılan kurşun herkesi şoke ederken Ramo’nun Sibel’e, “Geçmişi bir kenara bırakıp karım olabilecek misin?” sorusu dikkat çekiyor. İşte Ramo yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Show TV'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Ramo'nun 11 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek olan 5. bölümünde Sibel ve Ramo arasında yakınlaşma başlıyor.

Ramo (7)

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper'in başrollerde oynadığı Ramo, 11 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de olacak.

Ramo (1)

RAMO’DA NELER OLDU?

Ramo dizisi 4 Şubat Salı akşamı heyecan dolu 4. bölümüyle ekrana geldi. Fatoş’un ailesini korumak, Sibel’in ise intikam için evlenmeyi kabul etmesiyle İstanbul mafyasının hükmünü her iki taraf da yerine getirmiş oldu.

Ramo (6)

Ramo, kardeşinin kendini feda etmesini kabul edemezken, Fatoş’un gittiğini öğrenen Boz, Ramo’nun karşısına çıktı. Barışın sağlanması için nikah hazırlıkları devam ederken, Halef ve Neslihan adım adım planlarını gerçekleştirip Ceyhan’ı cezaevinden kaçırdı.

Ramo (3)

Nikah günü gelip çattı ve Fatoş tüm bu olan bitene dayanamayıp Boz’u arayıp onu kurtarmasını istedi. Fatoş’a ulaşmaya çalışan Boz, Neco’ya yakalandı ve adamları tarafından öldüresiye dövüldü. Nikahlar kıyıldıktan hemen sonra Ceyhan, Ramo’nun düğününü bastı. Ramo’nun kardeşini öldürdüğü gibi, o da abisi Hasan’ı öldürmek istedi.

Ramo (5)

Olan bitenden habersiz Ceyhan’ın kurduğu tuzağa düşen Hasan ise tek başına ateş çemberinin arasında kaldı. Ramo çaresizce Ceyhan’la karşı karşıyaydı. Halef ve adamlarının etkisiz hale getirdikleri Boz’u kanala attığı final sahnesi ise ekran başındakileri şoke etti.

Ramo (4)

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.


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