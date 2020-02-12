Ramo 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo'da kim öldü? Gözyaşlarıyla uğurlandı! Ramo dizisi 5. son bölüm izle

Ramo 11 Şubat Salı akşamı heyecan dolu 5. bölümüyle ekrana geldi. Ramo, Hasan'a kurulan tuzağı duyunca deliye döndü. Hasan ise tek başına çatışmanın ortasındayken yardımına Taklacı koştu. Hasan ve Taklacı'nın ölüm kalım savaşı verdiği anlarda umutlar tükenirken, Ramo ağabeyini kurtardı. Boz'un ortadan kaybolduğunu duyan herkes telaşa düştü. Ramo, can dostunun öldürüldüğünden şüphelenirken, Boz'u Yavuz'un kurtardığı ortaya çıktı. Boz yaşıyordu ancak Fatoş'un evlendiğini öğrenmek onun için ölümden beter oldu. Hasan ve Doğan, Ceyhan'ı kardeşinin karısı ve çocuklarının evinde buldu.

Ramo ve Hasan tam yakalayacakken Ceyhan kaçarak kurtuldu. Fidan, Yavuz'un odasında gördüğü Ramo'nun dosyasını öğrenmek için otele gitti. Yavuz'un odasına girmeyi başarsa da çıkmayı başaramadı. Fidan ve Yavuz'un arasındaki yakınlaşma ise dikkat çekiciydi. Sibel sonunda gizli geçidi buldu. Ramo, Ceyhan ile Halef'in görüştüğünü fotoğraflarla belgeleyip Süleyman'a gösterdi. Süleyman'ın sorguya çektiği Neco ise tüm planı anlattı. Sibel gizli tüneli bulacaktı, Ceyhan oradan sızıp Ramo'ya saldıracaktı... Sibel kimseye zarar gelmesini istemediği için planı iptal ederek Ramo'ya her şeyi anlattı. Ancak Ceyhan'ın plandan vazgeçmeye niyeti yoktu. Sibel'in Ramo'yu bıçakladığı, Ceyhan'ın tünelin kapağını açıp içeri girdiği final sahnesinde ise nefesler tutuldu.



