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Ramo 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo'da kim öldü? Gözyaşlarıyla uğurlandı! Ramo dizisi 5. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 12.02.2020 00:39 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun 6. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo'nun yeni bölümünde, çekilen silahların gerilimi arttırırken, Ramo ve ailesinin gözyaşlarıyla uğurladığı kişinin kim olduğu merak uyandırıyor. Sibel’in gözyaşları içinde büyük bir pişmanlık yaşadığı görülürken, Ramo ile arasındaki yüzleşme dikkat çekiyor. Peki Ramo'da kim öldü? İşte Ramo 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Show TV'nin iddialı dizisi Ramo'nun 6. bölümünde kimin öldüğü ortaya çıkacak.

Ramo (2)

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper'in başrollerde oynadığı Ramo, 18 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de olacak.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 11 Şubat Salı akşamı heyecan dolu 5. bölümüyle ekrana geldi. Ramo, Hasan'a kurulan tuzağı duyunca deliye döndü. Hasan ise tek başına çatışmanın ortasındayken yardımına Taklacı koştu. Hasan ve Taklacı'nın ölüm kalım savaşı verdiği anlarda umutlar tükenirken, Ramo ağabeyini kurtardı. Boz'un ortadan kaybolduğunu duyan herkes telaşa düştü. Ramo, can dostunun öldürüldüğünden şüphelenirken, Boz'u Yavuz'un kurtardığı ortaya çıktı. Boz yaşıyordu ancak Fatoş'un evlendiğini öğrenmek onun için ölümden beter oldu. Hasan ve Doğan, Ceyhan'ı kardeşinin karısı ve çocuklarının evinde buldu.

Ramo (5)

Ramo ve Hasan tam yakalayacakken Ceyhan kaçarak kurtuldu. Fidan, Yavuz'un odasında gördüğü Ramo'nun dosyasını öğrenmek için otele gitti. Yavuz'un odasına girmeyi başarsa da çıkmayı başaramadı. Fidan ve Yavuz'un arasındaki yakınlaşma ise dikkat çekiciydi. Sibel sonunda gizli geçidi buldu. Ramo, Ceyhan ile Halef'in görüştüğünü fotoğraflarla belgeleyip Süleyman'a gösterdi. Süleyman'ın sorguya çektiği Neco ise tüm planı anlattı. Sibel gizli tüneli bulacaktı, Ceyhan oradan sızıp Ramo'ya saldıracaktı... Sibel kimseye zarar gelmesini istemediği için planı iptal ederek Ramo'ya her şeyi anlattı. Ancak Ceyhan'ın plandan vazgeçmeye niyeti yoktu. Sibel'in Ramo'yu bıçakladığı, Ceyhan'ın tünelin kapağını açıp içeri girdiği final sahnesinde ise nefesler tutuldu.


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