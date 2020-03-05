Ramo 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo'da kim vuruluyor?

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper'in başrollerde oynadığı Ramo'nun 10 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan 9. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğan'ın haber vermesiyle tuzağı öğrenen Süleyman Ağa, Ramo'dan kaçmayı başaramadı. Ramo tam Süleyman'ı öldürecekken Hasan'dan aldığı telefonla durmak zorunda kaldı. Neco ve Neslihan, Fatoş'u da alıp kaçtı. Kardeşi için eli kolu bağlanan Ramo, Süleyman'ı da alıp mahalleye geri döndü. Alpay son anda suikasttan kaçmayı başardı ancak arabadaki kardeşi kurtulamadı. Kardeşinin ölümüyle deliye dönen Alpay komisyonun başına geçti. Yavuz'un da onayını alarak Ramo'yu öldürmek için saldırı planlarına başladı. Şahin, Doğan'ı Süleyman Ağa'nın yanından çıkarken görünce hesap sordu. Doğan yaşadığı pişmanlıkla kendini daha fazla tutamadı ve her şeyi anlattı.

Sibel, kendisi ve dedesi karşılığında Fatoş'u geri getirmeyi teklif etti. Ramo kardeşi için bu takası kabul etti. Süleyman Ağa ve Sibel'le birlikte takas yerine gelirken Neco da söz verdiği gibi Fatoş'u getirdi. Takas sorunsuz gerçekleşti ancak dönüş yolunda Ramo'nun konvoyu saldırıya uğradı. Hasan ve Boz, Fatoş'u, Durdu Baba'nın mekanına götürürken Ramo çatışmanın ortasında tek başına kaldı. Alpay saldırılarına eş zamanlı başlayarak Fidan'a, mahalleye ve Durdu Baba'nın mekanına da saldırdı. Hasan ve Boz ise olay yerine geri döndüklerinde Ramo'yu bulamadı. Halef de Neco, Sibel ve Süleyman'ın olduğu konvoya saldırdı. Final anında Alpay'ın adamları Ramo'yu öldürmek için ıssız bir yere getirirken Nevzat şaşırtan bir hamle yaparak bütün adamları öldürdü. Yavuz bir kez daha Ramo'ya yardım ederek herkesi şaşırttı. Aksiyon dolu anlarda nefesler tutulurken Ramo'nun saldırılardan sonra ne yapacağı merak konusu oldu.