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  4. Ramo dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Murat Yıldırım'ın dizisi Ramo ne zaman başlıyor?

Ramo dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Murat Yıldırım'ın dizisi Ramo ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 26.12.2019 22:50 | Son Güncelleme

Show TV'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Ramo'nun 1. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo çarpıcı konusuyla dikkat çekecek. Bir başkaldırı hikayesinin ekseninde dönen ‘Ramo’nun yayınlanan ikinci fragmanı büyük beğeni topladı. Peki Ramo dizisi ne zaman başlayacak? İşte Ramo 1. bölüm fragmanı, konusu ve oyuncu kadrosu.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği, Show TV’nin hikayesiyle merak uyandıran yeni dizisi ‘Ramo’ tanıtımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ramo (4)

Haksızlığa karşı baş kaldıran ve sevgiyi her şeyin önüne koyan Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmanın ekrana geleceği dizinin yayınlanan yeni tanıtımı dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları veriyor.

Ramo (5)

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncular yer alıyor.

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Ramo 2020 Ocak ayında Show TV’de yayınlanmaya başlayacak.

Ramo (6)

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