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Ramo dizisinin yeni bölüm çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler! Ramo yeni sezon ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 24.07.2020 21:31 | Son Güncelleme

Murat Yıldırım'ın Ramo karakterine hayat verdiği ve başrolünü Esra Bilgiç’le paylaştığı Show TV’nin beğeniyle izlenen dizisi Ramo için yeni sezon çekimleri başladı. Peki Ramo yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Ramo'nun İstanbul çekimlerinden fotoğraflar.

Ramo dizisinin yeni bölüm çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler! Ramo yeni sezon ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği ve başrolünü Esra Bilgiç’le paylaştığı Show TV’nin beğeniyle izlenen dizisi ‘Ramo’ için yeni sezon çekimleri başladı.

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Babasının intikamı ve adalet için savaşan Ramo; artık savaşın tam kalbine, düşmanlarının en zirvedeki ismine karşı savaş açacak.

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Yeni sezonunda hikayesine İstanbul’da devam edecek olan RAMO’da izleyiciyi büyük sürprizler de bekliyor.

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Bugün sete giren ekipten ilk kareler geldi.

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İzleyicilerinin merakla beklediği hikayesiyle Ramo, çok yakında Show TV ekranlarında olacak.

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