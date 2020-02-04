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Ramo izleyicileri Taşkapı'nın deli fişek gençlerini konuşuyor!

DİZİ HABERLERİ  | 04.02.2020 20:26 | Son Güncelleme

BKM imzalı, Show TV’de ekrana gelen ‘Ramo’, ilk bölümünden itibaren sadece gerçek hikayeden uyarlanan senaryosu ve sürükleyici dünyasıyla değil, Adana’nın arka sokaklarında izleyicileri karşılayan genç oyuncu kadrosuyla da çok konuşuluyor.

Ramo izleyicileri Taşkapı'nın deli fişek gençlerini konuşuyor!

Murat Yıldırım’ın başrolünde yer aldığı ve hikayesindeki hem aşk hem de adalet mücadelesiyle ekran başındakileri soluksuz bir dünyanın içine sürükleyen ‘Ramo’nun arka sokaklarındaki gizli kahramanları ilk bölümden itibaren dikkatleri üzerine çekiyor. BKM imzalı, Show TV’de ekrana gelen dizide seyirciler, adımlarını Adana Taşkapı’dan içeri attığı an genç oyuncu kadrosundan oluşan Pompacılar Çetesi’yle karşılaşıyor.

Ramo

‘Ramo’nun hem renkli hem de kilit karakterlerine hayat veren Deniz Gürzumar (Bücür), Atakan Yarımdünya (Tanker) ve Doğu Can (Arap) şimdiden izleyiciler tarafından arama motorlarında sıklıkla aranan isimler arasında yerini aldı. Taklacı rolüyle Yıldırım Bayazıd’ın da yer aldığı ekip, Adana’ya has dilleri ve tavırlarıyla şehrin gündelik yaşantısını ekranlara taşıyor.

Ramo4

Murat Yıldırım’la birlikte Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncuların yer aldığı Ramo, yeni bölümleriyle salı akşamları Show TV'de ekrana geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ramo, Murat yıldırım,

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