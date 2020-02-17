Ramo'ya Adana'da büyük ilgi! Murat Yıldırım hayranlığı seti durdurdu

İlk bölümünden itibaren kısa sürede kendine kemik bir seyirci kitlesi oluşturan ve sosyal medyada çok konuşulan ‘Ramo’, çekimlerin gerçekleştiği Adana’da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Oyuncuların kısa sürede Adana halkıyla sıcak bir iletişim kurduğu dizinin dün Çarşı’da gerçekleşen çekimlerinde Murat Yıldırım izdihamı yaşandı.

‘Ramo’nun başrol oyuncusu Yıldırım’ı görmek isteyenler saatlerce setten ayrılmadı. Kalabalığın giderek artması çekimleri bir süreliğine aksatırken, başarılı oyuncu kendisini görmeye gelenlere selam vererek sahnesine geçti.

Yayınlanan her fragmanının uzun süre Trend Videolar listesinde kaldığı ‘Ramo’nun merakla beklenen yeni bölümü Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

