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Randevusunda yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı! “Kocası ve çocuğu gelince...”

23.12.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pat McKenna isimli bir TikTok kullanıcısı, sosyal medya hesabından ilginç bir randevu deneyimini anlattı. Randevuya çıktığı kadının evli olduğunu öğrenen McKenna, kadının kocası ve çocuğunun buluşma yerine gelmesiyle olayların bir anda değiştiğini itiraf etti.

Randevusunda yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı! “Kocası ve çocuğu gelince...”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Boston şehrinde yaşayan genç bir adam sosyal medya üzerinden bir kadınla konuşmaya başladıklarını ve randevulaştıklarını söyledi. Randevu için anlaştıkları yerde buluşan ikili kamera şakalarını anımsatan bir deneyim yaşadı. “En kötü randevum” notuyla yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlatan McKenna, kadının kocası ve çocuğunun buluşma yerine gelmesiyle durumun ilginç bir hal aldığını anlattı.

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“HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYORDU”

Buluşmanın başında her şeyin normal ve güzel gittiğinden söz eden McKenna, sinema bileti almak için masadan ayrılmak üzereyken hayatının en büyük şokunu yaşadığını dile getirdi. İkilinin oturdukları masaya kucağında çocuğuyla başka bir adamın geldiğini anlatan McKenna, “Birden bizim masaya yüzü bembeyaz olan bir adam oturdu. ‘Size nasıl yardımcı olabilirim’ diye sordum. ‘Bu kadın benim karım’ diyerek cevap verdi. O anda küçük bir kız çocuğu ‘anne’ diye bağırarak kucağına atladı. Her şey bir anda oldu” dedi.

Yaşadıklarının bir kamera şakasını anımsattığını dile getiren McKenna’nın gönderisi kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Yemek sonrasında planlarını buluştuğu kadının kocasına anlattığını söyleyen McKenna, yemek sonrasında eşinin sinema biletleri ve patlamış mısır paralarını geri ödediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Aldatma
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