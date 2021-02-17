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Rap dünyası ayaklandı! Ezhel'e şehit tepkisi...

17.02.2021 11:42 | Son Güncelleme:
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Rap dünyası ayaklandı! Ezhel'e şehit tepkisi...

Geçtiğimiz hafta Berlin’de Boğaziçi direnişine ve LGBTİ’lere destek veren Ezhel, şehit haberleri ile ilgili sessiz kalınca dikkatleri üzerine çekti. Pek çok Rap sanatçısı 'Kahrolsun PKK' etiketine destek verirken, Ezhel'in sessizliği sosyal medyada gündem oldu.

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşın şehit edilmesinin ardından Rap dünyası sessizliğini bozdu.
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Grogi, Sansar Salvo, Joker gibi isimler şehit haberleri karşısındaki üzüntüsünü dile getirdi. Birçok Rap sanatçısı da sosyal medya hesabından ‘Kahrolsun PKK’ etiketine destek verdi.

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Ancak Türkçe Rap’in güçlü isimlerinden Ezhel’in herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkat çekti. MC ve müzik yapımcısı Çağlar Ertürk, ünlü rapçiye Twitter hesabından “Hani neredesin? Ezhel denen şahıs! Bugün ülkemizin ve milletimizin en kara günü. Boğaziçi olaylarında attığın sloganı, gösterdiğin tepkiyi bugün de yaparsın umarım” sözleriyle tepki gösterdi.

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‘SENİN BAŞARIN KURGU ESERİ…’

Ertürk daha sonra farklı bir tweet daha atarak, Ezhel’i eleştirmeye devam etti. Rapçiyi suçlayıcı tweetler atan Ertürk, “Madem ülkeni, dilini, dinini seviyorsun onca şehit verdiğimizde neredeydin? Sen, Müslümanlığa karşı olanlarla birliktesin Alman çakması seni. Başarın tamamen kurgu eseri” ifadelerini kullandı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu işe yaramazları başımıza ergen cahl gençlik çıkardı bunlar kim ya aileler akıllı olun çocuklarınıza sahip çıkın bu rapçıler yüzünden başınıza LBGT OLMASIN aman dikkat evlatlarınıza sahip çıkkn
Artık şehitler üzerinden siyaset yapılmayan bir Türkiye görmek istiyorum
Mesele sanat değil siz hala anlamadınız mı? Evet mesele ne sanat ne vatan ne de iyi niyet. Sanat adı altinda fenomenlik adı altinda bir neslin bilincini şuurunu yok edip boş bireyler yetiştirmek. Ne yazıkki bir nesli boyle kaybediyoruz ve buna kosa kosa seve seve mutlu bir şekilde deatek veriyoruz. Ömründe açıp bir kitap okumayan, memleketinde ne olup bitiyor bihaber olan, hayat görüşü olmayan amacı olmayan bir nesil geliyor.

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