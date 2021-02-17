Rap dünyası ayaklandı! Ezhel'e şehit tepkisi...

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşın şehit edilmesinin ardından Rap dünyası sessizliğini bozdu.



Grogi, Sansar Salvo, Joker gibi isimler şehit haberleri karşısındaki üzüntüsünü dile getirdi. Birçok Rap sanatçısı da sosyal medya hesabından ‘Kahrolsun PKK’ etiketine destek verdi.

Ancak Türkçe Rap’in güçlü isimlerinden Ezhel’in herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkat çekti. MC ve müzik yapımcısı Çağlar Ertürk, ünlü rapçiye Twitter hesabından “Hani neredesin? Ezhel denen şahıs! Bugün ülkemizin ve milletimizin en kara günü. Boğaziçi olaylarında attığın sloganı, gösterdiğin tepkiyi bugün de yaparsın umarım” sözleriyle tepki gösterdi.

‘SENİN BAŞARIN KURGU ESERİ…’

Ertürk daha sonra farklı bir tweet daha atarak, Ezhel’i eleştirmeye devam etti. Rapçiyi suçlayıcı tweetler atan Ertürk, “Madem ülkeni, dilini, dinini seviyorsun onca şehit verdiğimizde neredeydin? Sen, Müslümanlığa karşı olanlarla birliktesin Alman çakması seni. Başarın tamamen kurgu eseri” ifadelerini kullandı.

