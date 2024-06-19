Rap şarkılarını eleştirmişti... Gazapizm'den Gülse Birsel'e sert sözler! 'Bu sığlıkta baktığına emindik'

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk olmuş ve programda rap şarkılarını eleştirmişti.

Birsel, rap müziklerindeki şarkı sözlerinde geçen ifadeleri abartılı bulduğunu belirterek, "Bu kadar sağlık sorununuz olamaz. 'Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor...' Çok üşüyorlar. Ben çok üşürüm benden daha çok üşüyorlar. İstanbul soğuk diye şikayet ediyorlar, soğuk değil" ifadelerini kullandı.

O SÖZLERE YANIT GECİKMEDİ

Birsel'in bu sözlerine 'Gazapizm' adıyla tanınan Anıl Acar tepki gösterdi. Rapçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalır burjuva düşlerin yalanlardan ardaGülse . Bu arada hanımefendinin bu videoda beni şaşırtan hiçbir söylemi yok. Tüm bunlara bu sığlıkta baktığına emindik zaten. Yeni kitabı hayırlı olsun " yazdı.