Fiyatı 935 TL'ye düştü! Seyahatlerinizi güzelleştirecek Biggdesign valizde %45 indirim

Yolculuklar yeni keşiflerin, unutulmaz anıların ve heyecan verici maceraların başlangıcıdır. Seyahatlerinizi güvenle ve keyifle geçirmenin ilk adımlarından biri kaliteli bir valize sahip olmaktan geçer. Tarzınızı yansıtacak özgün tasarıma sahip kaliteli bir valiz arıyorsanız Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının son gününde yarı fiyatına satışa sunulan Biggdesign valiz modellerine bir göz atabilirsiniz. Seyahatlerinizde en yakın arkadaşınız olmaya aday valizi sizin için inceledik. İşte detaylar!

Biggdesign Cats Sarı Orta Boy 24" Valiz

Biggdesign Cats Sarı Orta Boy 24" Valiz hem şıklığından ödün vermek istemeyenlerin hem de fonksiyonellik arayanların beklentilerini fazlasıyla karşılayan bir seçenek. Bu göz alıcı valiz yaratıcı kedi deseni ile çevrelerinizdeki herkesin ilgisini çekerken sağlamlığı ve dayanıklılığıyla da öne çıkar. 24" boyutunda olan valiz orta boy valiz ihtiyacınızı karşılamakla birlikte büyük iç hacmi sayesinde tüm eşyalarınızı düzenli bir şekilde taşımanızı sağlar. Çift tekerlekli tasarımı ve ergonomik tutma saplarıyla hareket etmeyi kolaylaştırırken güvenli ve sağlam kilit mekanizması ile de eşyalarınızı güvende tutar. Ayrıca üzerinde bulunan teleskopik sap sayesinde istediğiniz yüksekliğe ayarlama imkanı sunar.

Kullanıcı yorumları

"Gayet kullanışlı güzel bir ürün kaliteli."

"Ürün ile uzun bir seyahat gerçekleştirdim. Bir çok defa darbe almasına karşın bir problem çıkartmadı."

Ürünün farklı renklerini ve Biggdesign'ın diğer indirimli valizlerini görmek isterseniz buraya da bakmanızı tavsiye ederiz!

Biggdesign Cats Kırmızı Orta Boy 24" Valiz

Biggdesign Ocean Gri Orta Boy 24'' Valiz

Biggdesign Ocean Gri 3'lü Valiz seti

Bu içerik 18 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının tamamını görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.



