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Rapçi Slowthai kadın hayranının ağzına tükürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 13:37 | Son Güncelleme

İngiltereli rapçi Slowthai, Milwaukee'deki gösterisine "Ağzıma tükürmene ihtiyacım var!" yazılı bir pankartla gelen kadın hayranının ağzına tükürdü.

Rapçi Slowthai kadın hayranının ağzına tükürdü

Dünyaca ünlü rap yıldızı Slowthai, kadın hayranın isteği üzerine hayranın ağzına tükürdü. Rapçi o anları Instagram sayfasından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Slowthai'nin Milwaukee'deki gösterisinde bir kadın hayranıyla arasında ilginç anlar yaşandı. Rapçinin bir kadın hayranı gösteriye üzerinde "Ağzıma tükürmene ihtiyacım var!" yazılı bir pankartla geldi.

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Hayranının açtığı pankartı gören 24 yaşındaki rapçi ise kadının çenesi tutarak ağzının içine tükürdü. Kadın hayranın rapçinin hareketiyle oldukça mutlu olması ise herkesi şaşkına çevirdi.

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Rapçi Slowthai yaptığı bu mide bulandırıcı hareketin videosunu sosyal medya hesabından yayınlandı. Videoda salonda bulunan bir görevlinin olayı hayretle izlediği ise dikkatlerden kaçmadı.

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Rapçi Slowthai Slowthai

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tam Can Yaman lıkmış;)))
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