Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin'den duygu dolu paylaşım

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi tüm sevenlerini üzüntüye boğmuştu. Esra Kazancıbaşı Öztekin, hayat arkadaşı Rasim Öztekin ile ilgili sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Öztekin paylaşımında, "Bizimki her geçen gün gittikçe büyüyen bir aşk hikayesiydi evlilik aşkı öldürür diyenlere inat. Aradan geçen 20 yıla rağmen ilk günkü gibi heyecanla elele, sarmaş dolaş yürüdüğümüz yollar, gölgesinde serinlediğimiz Cunda'nın, Midilli'nin zeytin ağaçları artık tanıklık edemeyecek aşkımıza. Güneşin batışını izlerken yaptığımız derin sohbetler, dedikodular, Ege'nin mavi sularında Diego ile oynadığımız oyunlar artık yaşanmayacak.

'BENİ YALNIZ BIRAKMA AŞKIM'

Hiç beklemeğim bir anda bırakıp gittin beni. Hastanede yoğun bakımda "Beni yalnız bırakma aşkım", "Ne olur gitme" diye kulağına fısıldayarak döktüğüm gözyaşlarına rağmen.

Şimdi sonu gözyaşıyla biten bir aşk hikayesi var vizyonda. Hani yaşlandığımızda da el ele yürümeye söz vermiştik birbirimize? Sensiz başlayan günlerin, sensiz biten gecelerin yüreğimdeki tarifsiz, dindirilemeyen sızısı. Ruhum üşüyor. İçimdeki minik kız çocuğu sensiz günleri düşündükçe korkudan tir tir titriyor. Birlikte yarınlara dair kurduğumuz tüm hayaller senin ardından karanlık zifiri bir kuyunun derinliklerinde kaybolup gitti. Hayalsiz, amaçsız kaldım, rotamı, yolumu, büyük aşkımı kaybettim. Yağmur yağıyor, içimde fırtınalar kopuyor.