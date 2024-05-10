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  4. Hasan Can Kaya, Survivor Sema'yı görüntülü aradı! O sözleri çok konuşuldu: "Üstünü giyinince..."

Hasan Can Kaya, Survivor Sema'yı görüntülü aradı! O sözleri çok konuşuldu: "Üstünü giyinince..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
10.05.2024 11:34
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Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı her hafta farklı bir konuyla gündeme geliyor. Programının son bölümlerinde yine izleyenleri kahkahalara boğan anlar yaşandı. Kaya, programına katılan bir konuğu Survivor'dan kısa bir süre önce ayrılan Sema Aydemir'e benzetti. Hasan Can Kaya Sema Aydemir'i görüntülü aradı.

Hasan Can Kaya, Survivor Sema'yı görüntülü aradı! O sözleri çok konuşuldu: "Üstünü giyinince..."

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor.

Konuşanlar programının neredeyse her bölümü çok konuşuluyor. Program sosyal medyada ara ara gündem olmayı başarıyor.

Programın yine bir bölümünde Hasan Can Kaya konuklardan birine sen Sema'ya benziyorsun 'Survivor Sema Aydemir bakın isterseniz aynısı değil mi?' diye sordu.

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Konuklarda genç kadını Sema'ya benzetti. Kaya, sözlerine şöyle devam etti: "Sema estetik oldu bir tık değişti, sen şuan orjinal Sema'ya, Sema'dan daha çok benziyorsun."

Ünlü komedyen Sema Aydemir'i görüntülü aradı. Kaya, "Konuşanlar çekimindeyim deyince" Sema şaşkınlığını dile getirdi. Daha sonra telefon görüşmesine devam eden komedyen,"Senin aynın var burada" deyip genç kadını Sema Aydemir'e gösterdi.

SEMASON

O ANLAR ÇOK KONUŞULDU

Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Survivor'a senin yerine o katılsaydı daha başarılı olurdu. En azından kimseyi dövmezdi. Arkadaşlar Sema'ya bir alkış bebeğim öpüyorum, sonra sen üstünü giyinince konuşuruz."

Konuşmanın bitmesinin ardından stüdyodakiler kahkahalara boğuldu. O anlar çok konuşuldu.

Vitrin


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Sema Aydemir Hasan Can Kaya
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