Rasim Öztekin’in sağlık durumu nasıl? Kızı sosyal medyadan paylaştı

Babasına anjiyo yapıldığını ve tıkalı kalp damarlarına müdahale edilerek açıldığını vurgulayan Pelin Öztekin, Rasim Öztekin’in yoğun bakımda tedavi gördüğünü anlattı. Arayıp soran herkese teşekkürlerini ileten Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin bin kan ihtiyacının da kalmadığını belirtti.

RASİM ÖZTEKİN’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?



Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, babasının sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

Öztekin, ‘’İlk aşkım, Rasoş’um, Babiş’im; Dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdehale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor. Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Türkiyenin her yerinden kan vermek için arayan bi şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnetarım. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var. Çoook seviliyorsun Babiş. Biran önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfediceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çoook seviyorum. ‘’ ifadelerini kullandı.