Rasim Öztekin’in sağlık durumu nasıl? Kızı sosyal medyadan paylaştı

Babasına anjiyo yapıldığını ve tıkalı kalp damarlarına müdahale edilerek açıldığını vurgulayan Pelin Öztekin, Rasim Öztekin’in yoğun bakımda tedavi gördüğünü anlattı. Arayıp soran herkese teşekkürlerini ileten Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin bin kan ihtiyacının da kalmadığını belirtti.
RASİM ÖZTEKİN’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, babasının sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.
Öztekin, ‘’İlk aşkım, Rasoş’um, Babiş’im; Dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdehale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor. Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Türkiyenin her yerinden kan vermek için arayan bi şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnetarım. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var. Çoook seviliyorsun Babiş. Biran önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfediceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çoook seviyorum. ‘’ ifadelerini kullandı.
RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?
14 Ocak 1959’da İstanbul'da doğan Rasim Öztekin, İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin arkasından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun oldu. Sahne hayatında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edinen Rasim Öztekin, Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel olarak tiyatro sanatçılığına adım attı.
2016’da Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından Rasim Öztekin’e devredildi. Rasim Öztekin, 20 Eylül 2020’de de kavuğu Şevket Çoruh'a devretti.
1992-1995 yıllarında televizyonlarda şov programları yapan Rasim Öztekin, 1994’te Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. TRT ekranlarında program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapan Rasim Öztekin, Youtube kanalından yayınlar yapıyor.
DİZİLERİ
Ev Yapımı - 2020 (Bașrol oyuncu)
Görevimiz Komedi - 2018 (Bașrol oyuncu)
Klavye Delikanlıları - 2017 (17. bölüm, Başrol oyuncu)
İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu)
Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu)
Seksenler - 2012-2017/2019-Günümüz (Başrol Oyuncusu)
Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi)
Komedi Türk - 2008
Eyvah Halam - 2008
Suç Dosyası - 2007
Güzel Günler - 2007
Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006
Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme)
Hırsız Polis - 2005
Dolunay - 2005
Ev Hali - 2002
Yeni Hayat - 2001
Paşa Baba Konağı - 2000
Kızım Osman - 1998
Başka İstanbul Yok - 1996
Boşgezen ve Kalfası - 1995
Varsayalım İsmail - 1991
Köşe Dönücü - 1983
Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987
Eğrisiyle-Doğrusu - 1988
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