Rasim Öztekin'in vefatından önce rol aldığı son filmi kızı Pelin Öztekin açıkladı

Türk tiyatrosu ve sinemasının duayen sanatçılarından Rasim Öztekin, geçtiğimiz yıl 8 Mart'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu. Babası gibi oyuncu olan Pelin Öztekin ise usta sanatçının vefatından önce yeni bir filmde rol aldığını açıkladı.

"SON ROL ALDIĞI FİLM 11 MART'TA VİZYONA GİRECEK"

Snob Magazin'in haberine göre önceki akşam bir mekan çıkışında gazetecilerle sohbet eden Pelin Öztekin, "Babam vefat etmeden önce bir filmde rol almıştı. Babamın oyuncu kadrosunda yer aldığı "Dijital Esaret" adlı film 11 Mart'ta gösterime girecek" ifadeleriyle sürpriz filmi duyurdu.

"BABAM FİLMİNİ GÖKYÜZÜNDEN İZLEYECEK"

Sözlerini sürdüren güzel oyuncu, "Babam vefat etmeden önce son bir filmde oynamıştı. Sahnelerini izleyemedim henüz. Çok değişik bir duygu olacak benim için. Hatta benim filmimle babamın filmi aynı dönemde vizyona girecek. Dilerim babamın filmi gişede benim filmimi geçer. Babam filmini gökyüzünden izleyecek" diyerek duygulandırdı.





