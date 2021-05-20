Rayhon Ulasenova kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bozkır Arslanı Celaleddin Mihri Cihan Hatun kimdir?

Oyuncu Rayhon Ulasenova 1982 yılında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te doğmuştur. Rayhon Ulasenova ailenin en büyük çocuğudur ve Jahongir Mirzo, Ayhon Iforzoda ve Zulayho Iforzoda isimlerinde kardeşleri vardır. Rayhon Ulasenova, gençliğinde babasının mesleği nedeniyle birkaç sene Namangan'da ailesiyle beraber yaşamıştır. Daha sonra Taşkent'e dönmüşlerdir. Başkente döndükten sonra bir dans kulübüne katılan Rayhon Ulasenova, liseden mezun olana kadar düzenli olarak dans etmiş ve birçok ödül kazanmıştır. Liseden mezun olduktan sonra Özbek Devlet Sanat ve Kültür Üniversitesi'nde okumuştur. Kariyerine yeni başlayan Rayhon Ulasenova, 2001 senesinde halen çalışmakta olduğu İlkhom tiyatro stüdyosunda oyuncu olarak kariyerine başlamıştır.

Rayhon Ulasenova 2003 senesinde evlenmiş olan Ulasenova'nun şimdi bir oğlu ve iki kızı bulunmaktadır. Ulasenova'nın soyadı kocasına aittir ve kızlık soyadı ise Rayhon Iforzoda'dır. Rayhon Ulasenova'yı bir oyuncu olarak halka tanıtan rol, The Deceived Woman'daki rolüydü ve bir düzineden fazla film ve dizinin yanı sıra düzinelerce performans sergilemiştir. Rayhon Ulasenova yalnızca oyuncu olarak değil, aynı zamanda bir TV sunucusu olarak da pek çok televizyon şovunda yer almıştır.

Rayhon Ulasenova bugün oyuncu ve sunucu olarak kariyerine devam etmektedir. 2021 senesinde ATV'de yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Mihri Cihan Hatun karakterine hayat verecektir.



