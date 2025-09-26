SPOR

Real Betis ve Nottingham Forest yenişemedi: Antony'nin son dakika golü maça damga vurdu

Real Betis ile Nottingham Forest arasındaki Avrupa Ligi maçı, Antony'nin son dakikalarda attığı golle 2-2 berabere sonuçlandı.

Real Betis ve Nottingham Forest yenişemedi: Antony'nin son dakika golü maça damga vurdu
İspanyol ve İngiliz ekiplerinin heyecan dolu mücadelesi 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Real Betis ve Nottingham Forest, Avrupa Ligi maçında karşı karşıya geldi. İspanya'da oynanan mücadele, karşılıklı gollerle 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Maça hızlı başlayan Real Betis, ilk yarıda bulduğu golle öne geçmeyi başardı. Ancak Nottingham Forest, arka arkaya attığı gollerle devreye 2-1 önde girdi. Antony'nin son dakikalarda attığı gol, İngiliz ekibine beraberliği getiren isim oldu.

GOLLÜ MAÇ BERABERE SONA ERDİ!

Real Betis ve Nottingham Forest yenişemedi: Antony nin son dakika golü maça damga vurdu 1

Maçın genelinde her iki takım da hücum futbolunu tercih ederken, savunmada zaman zaman açıklar verdiler. Real Betis'in hücum hattında etkili isimler göze çarparken, Nottingham Forest'ın orta sahası oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalıştı. Maçın son düdüğüyle birlikte takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Real Betis ve Nottingham Forest yenişemedi: Antony nin son dakika golü maça damga vurdu 2

Real Betis ve Nottingham Forest arasındaki Avrupa Ligi maçı maçı, futbolseverlere keyifli bir seyir zevki sundu. İki takımın da hücum futbolunu tercih etmesi, maçın tempolu geçmesini sağladı.

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Real Betis
